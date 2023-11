Φρίκη και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει η είδηση της δολοφονίας ενός νεογέννητου μωρού από την 16χρονη μητέρα του, στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη New York Post που επικαλείται τις αστυνομικές αρχές, η 16χρονη φέρεται να έκοψε το λαιμό του νεογέννητου μωρού της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί μετά από κλήση που έλαβαν για βοήθεια μετέβησαν την περασμένη Δευτέρα σε σπίτι στο Γκόρντον.

Αρχικά στην κλήση που δέχτηκαν οι Αρχές, τους είπαν ότι ένα κορίτσι είχε γεννήσει αλλά το μωρό της δεν ανέπνεε.

Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι ο πατέρας του κοριτσιού άνοιξε την πόρτα και είπε στους αστυνομικούς ότι «είχαν αργήσει πολύ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μόλις οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι βρήκαν τη μητέρα του κοριτσιού να κλαίει κρατώντας στην αγκαλιά της ένα βρέφος τυλιγμένο σε κουβέρτα.

Σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση, η 16χρονη τότε τους έδειξε τον κομμένο λαιμό και τις μαχαιριές στο στήθος του βρέφους.

Nebraska girl, 16, arrested for slitting throat of her newborn baby: police https://t.co/OIbRXJxisg

Παράλληλα, η ίδια πηγή αποκαλύπτει ότι οι γονείς της 16χρονης είπαν στην αστυνομία ότι πίστευαν πώς η κόρη τους πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και το χρησιμοποίησε για να δολοφονήσει το νεογέννητο παιδί της, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που έδωσαν.

Η έφηβη φέρεται να είπε στη μητέρα της ότι έπρεπε να τρέξει στο κατάστημα για να αγοράσει σερβιέτες λόγω της έντονης ροής της περιόδου. Λίγο αργότερα, η μητέρα ανακάλυψε ότι το πάτωμα και ο τοίχος του υπνοδωματίου του κοριτσιού ήταν γεμάτοι αίματα.

Όταν εκείνη επέστρεψε από το κατάστημα περίπου 15 λεπτά αργότερα, η μητέρα της ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με την κόρη της και τότε εκείνη παραδέχτηκε ότι σκότωσε το μωρό. Ο πατέρας της 16χρονης ήταν αυτός που βρήκε τη σορό του μωρού μέσα σε ένα ντουλάπι, σε ένα σακί με σκυλοτροφή.

Nebraska teen accused of slitting her newborn baby’s throat, hiding body in dog food bag https://t.co/SRxhRogQOD

Αδιευκρίνιστο παραμένει αν οι γονείς του κοριτσιού γνώριζαν ότι η κόρη τους ήταν έγκυος προτού ανακαλύψουν το δολοφονημένο μωρό.

Η έφηβη, η οποία δεν κατονομάστηκε λόγω της ηλικίας της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Gordon Memorial και στη συνέχεια μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Regional West Medical Center, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Όταν η αστυνομία ερεύνησε πιο διεξοδικά το σπίτι, ανακάλυψε ρούχα και πετσέτες γεμάτα με αίμα, ενώ αργότερα εντοπίστηκε και το μαχαίρι με το οποίο φέρεται να έγινε η δολοφονία του μωρού, από την 16χρονη μητέρα του.

Nebraska teen accused of slitting her newborn baby’s throat, hiding body in dog food bag –

‘The teen was charged with first-degree murder and use of a deadly weapon.’ https://t.co/8EGtZCDWWH

— Chetter 🌊💙🏳️‍🌈🇺🇦🗽 Democracy needs YOU!!!!! (@IndepenentMr) November 12, 2023