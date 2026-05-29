Η υπόθεση της 32χρονης τουρίστριας από την Κολομβία, η οποία καταγγέλλει τη φρίκη που έζησε, όταν απήχθη και υπέστη επανειλημμένους ομαδικούς βιασμούς επί τρεις ημέρες στη Ρώμη, έχει προκαλέσει σοκ στην Ιταλία και έντονες πολιτικές αντιδράσεις γύρω από την ασφάλεια στην ιταλική πρωτεύουσα και τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες από τις ιταλικές αρχές και τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι πέντε συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση με βαριές κατηγορίες για απαγωγή, ομαδικό βιασμό, πρόκληση σωματικών βλαβών και εκμετάλλευση της αδυναμίας άμυνας του θύματος. Οι Ιταλοί εισαγγελείς εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων ατόμων στο αποτρόπαιο περιστατικό.

Una donna è rimasta rinchiusa per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma, dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. Eseguiti 5 fermi a seguito delle indagini dei poliziotti della #squadra mobile#28maggio pic.twitter.com/W9KXiSNeO5 — Polizia di Stato (@poliziadistato) May 28, 2026

Η γυναίκα είχε φτάσει στη Ρώμη στις 9 Μαΐου για διακοπές. Δέκα ημέρες αργότερα, το βράδυ της 19ης Μαΐου, βρισκόταν κοντά στον σταθμό τρένων του Termini, μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της ιταλικής πρωτεύουσας και συγκεκριμένα σε εστιατόριο της περιοχής. Εκεί γνώρισε έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να της υποσχέθηκε ότι θα της προμήθευε χασίς και την έπεισε να τον ακολουθήσει.

Όπως προκύπτει από την ανασύνθεση των γεγονότων από την αστυνομία της Ρώμης, οι δυο τους περπάτησαν περίπου μισή ώρα μέχρι να φτάσουν σε ένα βαν. Εκεί, σύμφωνα με την κατάθεση της 32χρονης, εμφανίστηκε δεύτερος άνδρας, ο οποίος μαζί με τον πρώτο την ακινητοποιήσαν και την έβαλαν στο βαν ώστε να τη μεταφέρουν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Cesare Tallone, στην περιοχή Tor Cervara, στα ανατολικά της Ρώμης.

Το κτίριο, που σύμφωνα με τις αρχές είχε εκκενωθεί και στο παρελθόν χωρίς όμως να φυλάσσεται αποτελεσματικά, είχε μετατραπεί σε άτυπο καταυλισμό άστεγων, κυρίως μεταναστών. Εκεί διέμεναν δεκάδες άτομα χωρίς νόμιμα έγγραφα παραμονής. Οι αστυνομικοί που πραγματοποίησαν έφοδο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης εντόπισαν συνολικά 22 παράτυπους μετανάστες.

Οι έντεκα εξ αυτών οδηγήθηκαν άμεσα σε διαδικασίες απέλασης και μεταφέρθηκαν σε κέντρα κράτησης στα Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio και στο Μπάρι.

Εφιάλτης 72 ωρών

Η 32χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς έναν εφιάλτη διάρκειας 72 ωρών. Όπως κατέθεσε, κρατήθηκε παρά τη θέλησή της μέσα στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου υπέστη συνεχείς σεξουαλικές επιθέσεις από διαφορετικούς άνδρες. Οι δράστες φέρονται να τη νάρκωναν συστηματικά, να της αφαιρούσαν κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και να την απειλούσαν ότι θα τη σκοτώσουν εάν προσπαθήσει να διαφύγει ή να καταγγείλει όσα συνέβαιναν.

Οι γιατροί του νοσοκομείου Casilino, όπου μεταφέρθηκε μετά τη διαφυγή της, διαπίστωσαν τραύματα συμβατά με παρατεταμένη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν την παρουσία ναρκωτικών ουσιών στον οργανισμό της. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το ειδικό πρωτόκολλο υποστήριξης θυμάτων έμφυλης βίας και ενημερώθηκαν οι δικαστικές αρχές.

Η γυναίκα κατάφερε να αποδράσει τα ξημερώματα της τρίτης ημέρας απαγωγής της. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 32χρονη κατάφερε να εκμεταλλευτεί μία στιγμή κατά την οποία οι φερόμενοι ως δράστες δεν την επιτηρούσαν στενά. Βγήκε ημίγυμνη στον δρόμο, σε κατάσταση σοκ, ζητώντας βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς. Ένας Ιταλός αυτοκινητιστής σταμάτησε όταν την είδε πεσμένη στο πεζοδρόμιο της οδού di Tor Cervara και κάλεσε αμέσως τις αρχές.

Οι έρευνες της αστυνομίας κινήθηκαν με ταχύτητα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων της Ρώμης, σε συνεργασία με την αστυνομία της περιοχής Prenestino, τη Σήμανση και το Γραφείο Μετανάστευσης, κατάφερε μέσα σε λίγες ημέρες να ταυτοποιήσει τους βασικούς υπόπτους. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξαν οι καταθέσεις της γυναίκας, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αλλά και στοιχεία από την περιοχή όπου κρατήθηκε.

Συνελήφθησαν οι Saidykhan Lamin και Karamba Kanteh από τη Γκάμπια, ηλικίας 29 και 38 ετών αντίστοιχα, ο 43χρονος Harouna Traore από το Μάλι, καθώς και οι Isibor Wisdom και Paul Nwabueze από τη Νιγηρία, ηλικίας 29 και 39 ετών.

Οι πέντε άνδρες κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και χορήγηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση πλήρους αδυναμίας του θύματος λόγω των ναρκωτικών που της έδιναν χωρίς τη θέλησή της.

Η 32χρονη τουρίστρια αναγνώρισε φωτογραφικά τους φερόμενους ως δράστες, ενισχύοντας σημαντικά τη δικογραφία. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν ακόμη τρία άτομα που θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση: τον άνδρα που αρχικά την προσέγγισε κοντά στον σταθμό των τρένων του Termini, εκείνον που τη μετέφερε στο κτίριο και άτομα που φέρονται να είχαν διαχειριστικό ρόλο στο παράπηγμα όπου κρατούνταν.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στην Ιταλία, με κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και στελέχη της κυβέρνησης να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους σε εγκαταλελειμμένα κτίρια που καταλαμβάνονται παράνομα και μετατρέπονται σε άτυπους καταυλισμούς.

Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η υπόθεση δεν πρέπει να μετατραπεί σε εργαλείο γενικευμένης στοχοποίησης μεταναστών, αλλά να αντιμετωπιστεί πρωτίστως ως ένα αποτρόπαιο ποινικό έγκλημα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ η 32χρονη παραμένει κάτω από ψυχολογική και ιατρική παρακολούθηση σε προστατευμένη δομή κακοποιημένων γυναικών της Ρώμης. Οι ιταλικές αρχές θεωρούν ότι ενδέχεται να προκύψουν και νέες συλλήψεις τις επόμενες ημέρες.