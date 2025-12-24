Κορίτσι στη Θεσσαλονίκη έπεσε θύμα βιασμού από έξι άτομα, τέσσερις εκ των οποίων ανήλικοι, οι οποίοι την κακοποίησαν σεξουαλικά και κατέγραψαν την αποτρόπαια πράξη τους σε βίντεο.

Η 13χρονη με καταγωγή από τις Φιλιππίνες κατήγγειλε το περιστατικό και δήλωσε πως είναι μια κατάσταση, η οποία έχει διάρκεια τρείς μήνες και συγκεκριμένα από τον Φεβρουάριο ως τον Απρίλιο.

Το θύμα είχε φιλική σχέση με έναν 15χρονο, ο οποίος την προέτρεπε σε σχετικές πράξεις και στη συνέχεια τέσσερις ανήλικοι εκμεταλλευόμενοι αυτή τη φιλική σχέση, την οδήγησαν σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, καθώς και εντός γυναικείων τουαλετών χώρου στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, όπου την κακοποίησαν σεξουαλικά.

Σημειώνεται, πως παράλληλα με τον βιασμό, κατέγραφαν την πράξη τους σε βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Το βίντεο, μάλιστα διαμοιράστηκε στο διαδίκτυο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ατόμων (3 ημεδαπών και 3 Αλβανών) ηλικίας 14, 15, 16, 16, 18 και 19 ετών, για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα του βιασμού, γενετήσιων πράξεων με ανήλικους ή ενώπιον τους, εκδικητικής πορνογραφίας, πορνογραφίας ανηλίκων και παράβασης της Νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο 16χρονος και ο 15χρονος προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις με την παθούσα.

Σημειώνεται ότι, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα των ανήλικων, τα οποία θα αποσταλούν στο αρμόδιο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

