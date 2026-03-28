Σοκ προκαλεί στη βρετανική κοινωνία η υπόθεση απαγωγής και βιασμού μιας 12χρονης στην πόλη Νιούνιτον, με δράστη έναν 23χρονο άνδρα που καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξης, μόλις τέσσερις μήνες μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Afghan asylum seeker Ahmad Mulakhil, who abducted, raped and sexually assaulted a 12-year-old girl in Nuneaton, Warwickshire, has been jailed at Warwick Crown Court for 15 years. pic.twitter.com/7zWjmyUS55 — London & UK Street News (@CrimeLdn) March 27, 2026



Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για βιασμό, δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επίθεσης, απαγωγή ανηλίκου και καταγραφή άσεμνου υλικού, ενώ είχε ήδη παραδεχθεί μία ακόμη κατηγορία βιασμού πριν από τη δίκη. Καθοριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτέλεσε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, στο οποίο φαίνεται να πλησιάζει την ανήλικη σε πάρκο και να τη ρωτά την ηλικία της λίγο πριν το βιασμό.

BREAKING: Afghan asylum seeker jailed for 15 years for abducting and raping 12-year-old girl in Nuneatonhttps://t.co/O7LSpo09jB 📺 Sky 501 pic.twitter.com/ZNckE4dR5s — Sky News (@SkyNews) March 27, 2026

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος, ο δράστης την προσέγγισε ενώ έπαιζε στις κούνιες και παρά τις εκκλήσεις της να σταματήσει, συνέχισε την επίθεση, δείχνοντας αδιαφορία.

ο Μουλαχίλ είχε φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο μόλις τέσσερις μήνες πριν διαπράξει τα εγκλήματα. Είχε υποβάλει αίτηση ασύλου, επικαλούμενος «προβλήματα» που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε στο Αφγανιστάν.

Το σώμα ενόρκων του δικαστηρίου τον έκρινε επίσης ένοχο για απαγωγή ανηλίκου, καθώς και για καταγραφή άσεμνου βίντεο του κοριτσιού. Ο 23χρονος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι πίστευε πως το θύμα ήταν 19 ετών και ανέφερε ότι εκείνη ήταν που επιδίωξε τη σεξουαλική επαφή μαζί του τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, ο εισαγγελέας της υπόθεσης χαρακτήρισε την προσπάθεια μετακύλισης της ευθύνης στο θύμα «ανατριχιαστική» και «ιδιαίτερα αποκρουστική».

Η ανήλικη, της οποίας τα στοιχεία δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, κατέθεσε ότι ο δράστης την προσέγγισε σε πάρκο στο Νιούνιτον, αφού προηγουμένως έπαιζε στις κούνιες. Όπως ανέφερε, του ζήτησε να σταματήσει, ενώ εκείνος γελούσε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Κατά την ανακοίνωση της ποινής, η δικαστής ανέφερε ότι το θύμα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τραυματικές αντιδράσεις και ιατρικά προβλήματα, που συνδέονται με την επίθεση.