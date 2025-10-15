Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 27χρονης Ριανόν Σκάι Γουάιτ, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχείο στην Βρετανία, που φιλοξενούσε αιτούντες άσυλο. Η Γουάιτ έπεσε θύμα φρικτής επίθεσης από τον, κατά δήλωσή του 19χρονο Ντενγκ Τσολ Μαγιέκ από το Σουδάν, τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Μαγιέκ ακολούθησε την νεαρή γυναίκα από το ξενοδοχείο Park Inn, στο οποίο διέμενε, μέχρι τον σταθμό τρένου Bescot Stadium, όπου και της έστησε ενέδρα. Εκεί της επιτέθηκε ξαφνικά, χτυπώντας την με μανία 23 φορές στο κεφάλι με κατσαβίδι και αφήνοντας την αιμόφυρτη να πεθάνει στην αποβάθρα.

Meet Rhiannon Whyte. She was killed by a Sudanese migrant living in the taxpayer-funded hotel where she worked. Deng Majek, 19, stabbed her 23 times with a screwdriver – over a packet of biscuits. He then laughed & danced as she bled to death. She leaves behind a young son.🇬🇧 pic.twitter.com/84ZPvQOeBd — Peter Lloyd (@Suffragent_) October 14, 2025



Μάρτυρας και φίλη της 27χρονης, κατέθεσε ότι άκουσε τις κραυγές της Ριανόν, λίγο πριν το τηλέφωνό της σιγήσει για πάντα. Η εισαγγελέας ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να την παρακολουθεί επίμονα μέσα στο ξενοδοχείο, και ότι δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό που να προκάλεσε την επίθεση.

Μετά την δολοφονία, ο δράστης αγόρασε ποτό από κοντινό κατάστημα, πέταξε το κινητό της άτυχης γυναίκας σε ποτάμι και επέστρεψε στο ξενοδοχείο του. Εκεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, εμφανίστηκε «χαμογελαστός, να χορεύει και να γελά», σαν να ένιωθε ικανοποίηση για την αποτρόπαια πράξη του.

🚨ILLEGAL MIGRANT CELEBRATED AFTER HE KILLED A YOUNG BRITISH WOMAN An illegal from Sudan murdered Rhiannon Whyte and then was caught on CCTV ‘LAUGHING and DANCING’ She was stood at a train station platform when he stabbed her 23 times with a screwdriver He should never have… pic.twitter.com/Ynk5oFhIFz — Basil the Great (@Basil_TGMD) October 14, 2025

Η Ριανόν Σκάι Γουάιτ εργαζόταν στο ξενοδοχείο περίπου τρεις μήνες, βοηθώντας στο καθάρισμα και το σερβίρισμα φαγητού και ήταν μητέρα ενός τρίχρονου αγοριού. Την τελευταία νύχτα της ζωής της, σύμφωνα με την κατάθεση της συναδέλφου της, ο κατηγορούμενος φαινόταν να την παρατηρεί έντονα, χωρίς όμως να έχει υπάρξει κάποια φανερή ένδειξη επικείμενου κινδύνου.

Το δικαστήριο συνεχίζει να εξετάζει την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και σοκ στην κοινή γνώμη.