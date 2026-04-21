Φρικιαστικές λεπτομέρειες που προκαλούν τον αποτροπιασμό, βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της δίκης δύο ανδρών σε δικαστήριο του Πρέστον, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της σεξουαλικής κακοποίησης, της άσκησης σωματικής βίας και γενικότερα της κακομεταχείρισης σε βάρος ενός βρέφους μόλις 13 μηνών στη Βρετανία.

Πρόκειται για έναν 37χρονο δάσκαλο που μαζί με τον 32χρονο σύντροφό του είχαν καταθέσει αίτηση για να υιοθετήσουν τον άτυχο Πρέστον Ντέιβι.

Η δίκη των δύο ανδρών ξεκίνησε στις 14 Απριλίου στο δικαστήριο του Πρέστον. Το κατηγορητήριο περιγράφει μια «σατανική εκστρατεία» κακοποίησης με καταγεγραμμένα βασανιστήρια, με το βρέφος να φέρει 40 τραύματα τους τελευταίους τρεις μήνες της ζωή τους και να πεθαίνει τελικά από ασφυξία, στις 27 Ιουλίου 2023.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η Βρετανική Mirror, σύμφωνα με την εισαγγελία, ο 37χρονος εκπαιδευτικός Τζέιμι Βάρλεϊ φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά τον μόλις 13 μηνών Πρέστον Ντείβι λίγο πριν από τον θάνατό του και στη συνέχεια κατέγραψε το βρέφος σε βίντεο ενώ βρισκόταν ξαπλωμένο σε κρεβάτι με εμφανή σημάδια ότι είχε σταματήσει να αναπνέει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Βρετανικής Mirror, ο 37χρονος δάσκαλος Τζέιμι Βάρλεϊ κατηγορείται για τη δολοφονία του παιδιού, καθώς και για άλλες 25 κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική και σωματική κακοποίηση του βρέφους. Δίπλα του στο εδώλιο βρίσκεται ο σύντροφός του, ο 32χρονος Τζον ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε ή επέτρεψε τον θάνατο του παιδιού, καθώς και για τέσσερα ακόμη αδικήματα. Αμφότεροι αρνούνται όλες τις κατηγορίες, για τις οποίες δικάζονται.

Ο εισαγγελέας της υπόθεσης ανέφερε στο δικαστήριο ότι, την ημέρα που πέθανε ο 13μηνών Πρέστον αλλά και λίγο πριν από τον θάνατό του, ο Βάρλεϊ φέρεται να του προκάλεσε σοβαρά εσωτερικά τραύματα μέσω σεξουαλικής κακοποίησης και στη συνέχεια δεν αναζήτησε ιατρική βοήθεια, επιδεινώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο την κατάσταση του βρέφους.

Όπως ακούστηκε στη δίκη, όταν κατασχέθηκε το κινητό τηλέφωνο του Βάρλεϊ, εντοπίστηκε βίντεο που είχε καταγραφεί την ίδια ημέρα. Σε αυτό, ο μικρός Πρέστον φαίνεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι, να παρουσιάζει εμφανή φυσικά σημάδια αναπνευστικής ανακοπής, ενώ τα χείλη του είχαν μελανιάσει. Η κατηγορούσα αρχή υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος δεν έκανε τίποτα για να βοηθήσει το παιδί και απλώς συνέχισε την καταγραφή.

Η εισαγγελία υποστήριξε ακόμη ότι η σύντομη ζωή του Πρέστον είχε σημαδευτεί από σοβαρές δυσκολίες ήδη από τη γέννησή του, καθώς είχε τεθεί σε επείγουσα ανάδοχη φροντίδα. Παρ’ όλα αυτά, πριν δοθεί στους κατηγορουμένους τον Απρίλιο του 2023, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της υιοθεσίας, το παιδί περιγράφηκε ως ένα «απολύτως υγιές αγόρι».

Εισαγγελέας: «Το μωρό έφερε 40 τραύματα, εξωτερικά και εσωτερικά»

Κατά το διάστημα των σχεδόν τεσσάρων μηνών που ακολούθησαν, ο Πρέστον μεταφέρθηκε τρεις φορές στο νοσοκομείο με δυσκολίες στην αναπνοή, επιληπτικές κρίσεις, ρινορραγία και κάταγμα στον αγκώνα, πριν τελικά χάσει τη ζωή του στις 27 Ιουλίου 2023.

Απευθυνόμενος στους ενόρκους, έξι γυναίκες και έξι άνδρες, ο εισαγγελέας τόνισε: «Πρόκειται αναπόφευκτα για μια υπόθεση με έντονη συναισθηματική φόρτιση. Είναι μια τρομερή υπόθεση, επειδή αφορά τον θάνατο ενός πάρα πολύ μικρού παιδιού. Είναι αναπόφευκτο ότι θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα σε όποιον ακούσει τις λεπτομέρειές της».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μωρό έφερε 40 τραύματα, μεταξύ των οποίων μώλωπες και εκδορές στο πρόσωπο, ενώ το πιο κρίσιμο ήταν η απόφραξη των άνω αεραγωγών του.

«Κάποιος, με κάτι, έθεσε σε κίνδυνο την ικανότητα του μικρού αγοριού να αναπνεύσει, σε τέτοιο βαθμό που πνίγηκε. Το βρέφος είχε δεχτεί επίθεση με τόση δύναμη που υπέστη σοβαρά εσωτερικά τραύματα».

Η βιολογική μητέρα του Πρέστον, παρακολουθούσε τη δίκη από το ακροατήριο

Στην αίθουσα του δικαστηρίου, οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τη βιολογική μητέρα του Πρέστον, η οποία παρακολουθούσε τη διαδικασία από το ακροατήριο.

Ο μικρούλης Πρέστον είχε γεννηθεί στις 16 Ιουνίου 2022. Τον Απρίλιο του 2023, σε ηλικία εννέα μηνών, τοποθετήθηκε στο σπίτι των κατηγορουμένων, στην οδό Στέινινγκ στο Μπλάκπουλ, ώστε να προχωρήσει η υιοθεσία του.

Λιγότερο από τέσσερις μήνες αργότερα, περίπου στις 18:30 της 27ης Ιουλίου 2023, οι κατηγορούμενοι μετέφεραν το παιδί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Blackpool Victoria. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, το παιδί ήταν αναίσθητο και σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής.

Οι γιατροί επιχείρησαν να το επαναφέρουν, ωστόσο ο θάνατός του διαπιστώθηκε λιγότερο από μία ώρα αργότερα. Η νεκροψία-νεκροτομή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου ήταν οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών, είτε από ασφυκτική πίεση – πιθανότατα με το χέρι ή με μαλακό ύφασμα – είτε από την εισαγωγή αντικειμένου ή αντικειμένων στο στόμα του παιδιού.

Εισαγγελέας: «Υπεύθυνος για τον θάνατο του Πρέστον Ντέιβι ήταν ο κατηγορούμενος Τζέιμι Βάρλεϊ»

«Όσο φρικτό κι αν είναι, αυτή η τραγωδία δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου τρομερού αλλά απρόβλεπτου ατυχήματος ή φυσικού φαινομένου. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα για τον πρόωρο θάνατό του αποκάλυψαν μια πολύ πιο σκοτεινή πραγματικότητα» είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας για να προσθέσει αμέσως μετά: «Υποστηρίζουμε ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν πως δολοφονήθηκε από ένα από τα πρόσωπα στα οποία είχε ανατεθεί η φροντίδα και η ευημερία του, από έναν από τους υποψήφιους θετούς γονείς του. Υποστηρίζουμε ότι ο υπεύθυνος για τον θάνατο του Πρέστον Ντέιβι ήταν ο κατηγορούμενος Τζέιμι Βάρλεϊ. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο τραγικό γεγονός που του συνέβη όσο βρισκόταν στη φροντίδα αυτών των κατηγορουμένων. Στους τελευταίους μήνες της σύντομης ζωής του, λέμε ότι υπέστη συστηματική κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματικές επιθέσεις».

Η νεκροψία έδειξε ότι το παιδί είχε υποστεί περίπου 40 τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των τεσσάρων μηνών που βρισκόταν υπό τη φροντίδα του ομόφυλου ζεύγους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν 30 εξωτερικοί μώλωπες, κάταγμα στο άνω μέρος του αριστερού χεριού, καθώς και εσωτερικές κακώσεις στο στόμα, στον λαιμό και σε άλλα σημεία του σώματος.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Βάρλεϊ φέρεται να είχε την κύρια ευθύνη, ωστόσο στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους αστυνομικούς εμπλέκουν και τους δύο άνδρες σε πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ σε βάρος του ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ προβάλλεται και η κατηγορία ότι δεν προστάτευσε το παιδί.

Κακοποίησε σεξουαλικά το παιδάκι

Όπως υποστηρίχθηκε στο δικαστήριο, την ημέρα του θανάτου του παιδιού και κατά τον χρόνο ή λίγο πριν από την τελική θανατηφόρα επίθεση, ο Βάρλεϊ βρισκόταν μόνος στο σπίτι με το βρέφος, ενώ ο συγκατηγορούμενός του ήταν στην εργασία του. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά το παιδί, προκαλώντας του εσωτερικά τραύματα.

Μετά τη σύλληψη του Βάρλεϊ και την κατάσχεση του κινητού του τηλεφώνου, βρέθηκε το βίντεο που είχε τραβήξει νωρίτερα την ημέρα του θανάτου του 13μηνών αγοριού, στο οποίο το παιδί φαινόταν να παρουσιάζει προφανή σημάδια αναπνευστικής ανακοπής. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο κατηγορούμενος δεν επιχείρησε να το επαναφέρει ούτε ζήτησε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Μόνο αργότερα οι δύο κατηγορούμενοι μετέφεραν τον Πρέστον στο νοσοκομείο, αλλά τότε ήταν πλέον αργά για να σωθεί. Αν και ο ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ βρισκόταν στην εργασία του όταν, κατά την κατηγορία, ο Βάρλεϊ προκάλεσε τη θανατηφόρα βλάβη, η εισαγγελία υποστηρίζει ότι είχε από κοινού την ευθύνη φροντίδας του παιδιού, βρισκόταν σε καθημερινή επαφή μαζί του και όφειλε να γνωρίζει τι συνέβαινε και να το προστατεύσει.

Μάλιστα, ο εισαγγελέας υποστήριξε ότι δεν ήταν απλώς ενήμερος για την κακοποίηση, αλλά συμμετείχε και ο ίδιος σε αυτήν. Παράλληλα, προειδοποίησε τους ενόρκους να «οπλιστούν με ψυχραιμία» ενόψει της προβολής εικόνων του παιδιού στην οθόνη, οι οποίες, όπως ειπώθηκε, είχαν ληφθεί αφού είχε προηγηθεί σεξουαλική κακοποίησή του.

Τα ντοκουμέντα της φρίκης

Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ο Βάρλεϊ είχε τραβήξει και άλλες φωτογραφίες και βίντεο της κακοποίησης, τα οποία δεν ήταν «ευτυχισμένα στιγμιότυπα οικογενειακής ζωής», αλλά άσεμνες εικόνες. Ο εισαγγελέας σημείωσε ακόμη ότι, παρά την εικόνα ενός ευτυχισμένου και σταθερού ζευγαριού που ενδέχεται να πρόβαλλαν οι κατηγορούμενοι, η πραγματικότητα, όπως υποστηρίζει η εισαγγελία, απείχε πολύ από αυτό.

Ο Βάρλεϊ αρνείται τις κατηγορίες της δολοφονίας, της ανθρωποκτονίας, δύο κατηγοριών για επίθεση με διείσδυση, πέντε κατηγοριών για κακομεταχείριση παιδιού, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, 13 κατηγοριών λήψης άσεμνων φωτογραφιών ή βίντεο παιδιού, μίας κατηγορίας διανομής άσεμνης εικόνας παιδιού στον συγκατηγορούμενό του και μίας κατηγορίας δημιουργίας άσεμνης εικόνας.

Από την πλευρά του, ο ΜακΓκόουαν-Φαζάκερλεϊ αρνείται την κατηγορία ότι επέτρεψε τον θάνατο παιδιού, τρεις κατηγορίες κακομεταχείρισης παιδιού και μία κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Η δίκη των δύο κατηγορούμενων διακόπηκε και θα συνεχιστεί το πρωί της Τρίτης (21/4).