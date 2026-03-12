Σενάριο από ταινία θυμίζει η φρίκη που έζησε μια γυναίκα επί 25 χρόνια στη Βρετανία, όπου η Amanda Wixon – γνωστή με το παρατσούκλι «μάγισσα» – την είχε μετατρέψει σε σκλάβα, βασανίζοντας και ευτελίζοντας την καθημερινά.

Η 56χρονη Wixon, πρώην καθαρίστρια και εθελόντρια σε μοναστήρι, με εθισμό στα ξυστά, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 13 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχη για μία από τις πιο στυγερές υποθέσεις σύγχρονης δουλείας που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μητέρα δέκα παιδιών η ίδια, κρατούσε φυλακισμένη μια γυναίκα με μαθησιακές δυσκολίες για 25 έτη, υποβάλλοντάς την σε καθημερινά βασανιστήρια και εξαντλητική καταναγκαστική εργασία.

Βίντεο από επίσκεψη της αστυνομίας στο σπίτι – κολαστήριο:

Το χρονικό της φρίκης

Σύμφωνα με τη Daily Mail, όλα ξεκίνησαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν το θύμα, τότε μόλις 16 ετών, μεταφέρθηκε στο σπίτι της Wixon στο Τιούκσμπερι. Η «μάγισσα» θα αναλάμβανε την κηδεμονία του κοριτσιού, όμως αντί να την προστατέψει, εκείνη άρχισε να τη βασανίζει – μεταφορικά και κυριολεκτικά. Το μαρτύριο έλαβε τέλος το 2021, έπειτα από παρέμβαση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, η Wixon είχε μετατρέψει το θύμα σε σκλάβα, αναγκάζοντάς την να φροντίζει τα δέκα παιδιά της και να καθαρίζει το σπίτι της. Η κατάθεση του θύματος και τα αποδεικτικά στοιχεία αποκάλυψαν πως ζούσε σε ένα δωμάτιο που έμοιαζε με «κελί», σε ένα σπίτι γεμάτο σκουπίδια, μούχλα και ακαθαρσίες.

Κατά τη διάρκεια αυτών των 25 ετών, η Wixon την ξυλοκοπούσε τακτικά, φτάνοντας στο σημείο να της σπάσει τα δόντια με το κοντάρι μιας σκούπας. Παράλληλα, της έριχνε χλωρίνη στο πρόσωπο και την ανάγκαζε να καταπίνει υγρό πιάτων ως τιμωρία, ενώ της ξύριζε το κεφάλι, παρά τη θέλησή της, για να την ταπεινώσει.

Επιπλέον, την άφηνε για ώρες νηστική, αναγκάζοντάς την να τρέφεται με αποφάγια, ενώ της απαγόρευε να χρησιμοποιεί το μπάνιο ελεύθερα, αναγκάζοντάς την να πλένεται κρυφά τη νύχτα.

Για δεκαετίες, η 56χρονη εκμεταλλευόταν το θύμα και οικονομικά, εισπράττοντας τα επιδόματά της, τα οποία υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τις 100.000 λίρες. Για να δικαιολογήσει την εξαφάνιση της γυναίκας από τη γειτονιά, η Wixon ισχυριζόταν ότι είχε μετακομίσει στη Σκωτία, με έναν σύντροφο.

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνες αρκετές φορές, πριν απομακρύνουν το θύμα από τον χώρο:

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και η καταδίκη

Η υπόθεση ήρθε στο φως το 2021, όταν οι Αρχές εντόπισαν τη γυναίκα σε κατάσταση πλήρους εξαθλίωσης. Στα πλάνα από τις κάμερες των αστυνομικών, το θύμα εμφανίζεται φοβισμένο, σκελετωμένο και με εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Παρά την υπερασπιστική γραμμή της Wixon, η οποία ισχυρίστηκε ότι «βοηθούσε» τη γυναίκα επειδή η οικογένειά της είχε προβλήματα, το Σώμα των Ενόρκων την έκρινε ένοχη για παράνομη κατακράτηση, πρόκληση σωματικών βλαβών και επιβολή καταναγκαστικής εργασίας.

Ο δικαστής, ανακοινώνοντας την ποινή των 13 ετών, έκανε λόγο για μια «αδιανόητη σκληρότητα» και μια συστηματική προσπάθεια απογύμνωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του θύματος. Η Laura Burgess, εκ μέρους της Εισαγγελίας, δήλωσε: «Η Amanda Wixon υπέβαλε το θύμα σε δεκαετίες εκμετάλλευσης και ελέγχου, στερώντας της τη νεότητα και την ελευθερία της».

Η γυναίκα, που πλέον βρίσκεται στα 40 της χρόνια, προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της μακριά από τον εφιάλτη, έχοντας χάσει σχεδόν όλη την ενήλικη ζωή της στην αιχμαλωσία.