Αποτροπιασμό προκαλεί νέα υπόθεση γυναικοκτονίας στην Ιταλία, αυτή τη φορά στο χωριό Ανγκουιλάρα, μόλις 30 χιλιόμετρα από τη Ρώμη. Θύμα είναι η 40χρονη Φεντερίκα Τορτσούλο, η οποία, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της από τον σύζυγό της, Κλάουντιο Καρλομάνιο.

Τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί πριν από δέκα ημέρες, ενώ ο σύζυγός της μέχρι και το μεσημέρι της σύλληψής του, αρνιόταν κάθε ευθύνη. Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι καραμπινιέροι εντόπισαν τη σορό της θαμμένη σε χωράφι, δίπλα σε εταιρεία αγροτικών προϊόντων που ανήκει στον ίδιο τον κατηγορούμενο.

Il cadavere deve essere ancora identificato, secondo quanto si apprende. La 41enne è scomparsa dall’8 gennaio. Il marito si trova nella caserma dei Carabinieri ed è attualmente indagato per omicidio ➡️ https://t.co/HCspuLVFUw pic.twitter.com/wdodG1FT6q — Sky tg24 (@SkyTG24) January 18, 2026

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι Αρχές οδηγήθηκαν στο μακάβριο εύρημα όταν κατά τη διάρκεια των ερευνών είδαν να προεξέχει από το χώμα ένα γυναικείο χέρι. Το ζευγάρι, αν και διέμενε στο ίδιο σπίτι, φέρεται να βρισκόταν σε διάσταση.

Το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας είχε απενεργοποιηθεί από την ημέρα της εξαφάνισής της, ενώ λίγες ώρες αργότερα γείτονες ανέφεραν ότι είδαν τον σύζυγό της, να πλένει το επαγγελματικό του όχημα. Στοιχεία αίματος εντοπίστηκαν τόσο σε ρούχα του κατηγορουμένου όσο και στο σπίτι και στον χώρο εργασίας του.

Ο Κλάουντιο Καρλομάνιο οδηγήθηκε στις φυλακές της Τσιβιταβέκια, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της Ρώμης. Ο συνήγορός του δήλωσε πως ο εντολέας του σκόπευε να παρουσιαστεί στις Αρχές, αλλά συνελήφθη πριν προλάβει.