Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης βλέπει το φως της δημοσιότητας στην Ολλανδία, με θύμα μια γυναίκα που εξαναγκάστηκε από τον σύντροφό της να καλύψει σχεδόν ολόκληρο το σώμα της με τατουάζ. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αποκαλύψεις, ο δράστης χρησιμοποίησε συσκευή που είχε προμηθευτεί διαδικτυακά και επί σειρά ετών, την υποχρέωνε να «σημαδεύεται» με τατουάζ που την παρουσίαζαν ως ιδιοκτησία του.

Controlling Boyfriend Tattooed His Name More Than 250 Times Across Her Face and Body. A 52-year-old woman from the Netherlands is getting help to remove the ink from what she calls a controlling relationship that left her marked with her ex-boyfriend’s name hundreds of times.… pic.twitter.com/go4dhwrj85 — Robbie Harvey (@therobbieharvey) April 15, 2026



Συνολικά, της έκανε περισσότερα από 250 τατουάζ, πολλά εκ των οποίων έφεραν το όνομά του ή τα αρχικά του. Ορισμένα τοποθετήθηκαν σε ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία του σώματος της, τα οποία εκείνος θεωρούσε ότι «ανήκαν» αποκλειστικά σε αυτόν, όπως το στήθος και οι γλουτοί της.

Evil abuser tattooed his name 250 times across girlfriend’s face and body with cheap online machine https://t.co/b62EvFDOpM pic.twitter.com/W2J8FIAETA — New York Post (@nypost) April 15, 2026

Όπως δήλωσε ο Άντι Χαν από την οργάνωση Spijt van Tattoo («Μετανιωμένο Τατουάζ»), πρόκειται για μια ακραία μορφή ελέγχου και επιβολής πάνω στο θύμα. Η ίδια οργάνωση έχει αναλάβει την υποστήριξη της γυναίκας, δημοσιοποιώντας την υπόθεση στο πλαίσιο καμπάνιας συγκέντρωσης χρημάτων, για την αφαίρεση των τατουάζ.



Η κακοποίηση δεν περιοριζόταν μόνο στα τατουάζ. Ο πρώην σύντροφός της φέρεται να την παρακολουθούσε, να την απειλούσε και να την εκφόβιζε συστηματικά. Υπό αυτή την πίεση, η γυναίκα οδηγήθηκε σε κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών, γεγονός που την κατέστησε ακόμη πιο ευάλωτη και ανίκανη να αντιδράσει.

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει καταγγελθεί στις ολλανδικές Αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις, καθώς είναι δύσκολο να αποδειχθεί νομικά ο εξαναγκασμός. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι όλα έγιναν με τη συναίνεσή της. Σήμερα, το θύμα έχει ξεκινήσει θεραπείες αποκατάστασης και ελπίζει να αφαιρέσει πλήρως τα τατουάζ μέχρι το τέλος του έτους.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, θα καλύψουν τις ανάγκες της, όμως ένα μέρος αυτών θα διατεθεί στη στήριξη και άλλων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.