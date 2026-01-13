Σκληρές εικόνες από τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν μεταδίδει η Corriere della Sera σε βίντεο που δημοσιοποίησε με εκατοντάδες νεκρούς να μεταφέρονται με φορτηγά σε μαύρες σακούλες έξω από το νεκροτομείο της Τεχεράνης. Εκεί οικογένειες αγνοουμένων περιμένουν με αγωνία να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Μια μητέρα λιποθυμά και πέφτει στο έδαφος, από την ένταση. Τριγύρω της, κόσμος ανοίγει διαρκώς φερμουάρ από τους νεκρικούς σάκους και αντικρύζει πτώματα νέων ανθρώπων, με την αγωνία κάθε φορά μήπως στα πρόσωπα της φρίκης συναντήσει τον δικό του αγνοούμενο.

Σκηνές δείχνουν νεκρά σώματα ανθρώπων που μεταφέρονται με φορτηγά και πετιούνται όπως όπως μπροστά από το νεκροτομείο της Τεχεράνης, όπου δεν υπάρχει πλέον ελεύθερος χώρος να τα απωθέσουν. Το κτήριο έχει γεμίσει με μαύρες σακούλες, που αφέθηκαν στην αυλή και στην περίμετρό του, καθώς οι εσωτερικοί χώροι του νεκροτομείου γέμισαν ήδη από τις προηγούμενες μέρες.

Κάποια φερμουάρ είναι μισάνοιχτα, αποκαλύπτοντας ματωμένα πρόσωπα. Λωρίδες δέρματος, κομμάτια ρούχων. «Ψάξτε τα παιδιά σας», φωνάζουν οι μεταφορείς στο συγκεντρωμένο πλήθος που παραμένει μουδιασμένο από τις συγκλονιστικές εικόνες. Άνθρωποι νιώθουν ανακούφιση, όταν στη σακούλα που ανοίγουν δεν βρίσκουν τον δικό τους άνθρωπο. Και το μαρτύριο τους συνεχίζεται στην επόμενη. Άλλοι σπαράζουν, μόλις εντοπίζουν αυτόν που έψαχναν. Καθώς περνούν οι ώρες, τα βίντεο πολλαπλασιάζονται: παρόμοιες σκηνές φτάνουν από κάθε γωνιά της χώρας.