Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έχει βυθίσει στο πένθος την κοινωνία του Σικάγο, καθώς ένα κοριτσάκι, μόλις επτά ετών, έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια και απρόκλητη επίθεση με μαχαίρι από ενήλικη γυναίκα, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου (3/10) στη συνοικία Τσάτχαμ. Ενώ το θύμα περπατούσε ανύποπτο στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Κότατζ Γκρόουβ, η δράστιδα φέρεται να το πλησίασε ξαφνικά, καταφέροντάς του αλλεπάλληλα χτυπήματα στην πλάτη με αιχμηρό αντικείμενο.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα φέρονται να δείχνουν τη γυναίκα να απομακρύνεται ψύχραιμα από το σημείο αμέσως μετά την πράξη της.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Περαστικοί έτρεξαν αμέσως να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο αιμόφυρτο παιδί, ενώ άλλοι ξεκίνησαν να καταδιώκουν την ύποπτη. Όπως ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας, η κινητοποίηση ξεκίνησε όταν μια γυναίκα άρχισε να φωνάζει υποδεικνύοντας τη δράστιδα: «Πιάστε τη, αυτή το έκανε». Το πλήθος κατάφερε να την ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Τραγική κατάληξη παρά τις προσπάθειες των γιατρών

Στο σημείο έσπευσαν ταχύτατα ασθενοφόρα, μεταφέροντας την 7χρονη σε παιδιατρικό νοσοκομείο της περιοχής. Δυστυχώς, τα τραύματα ήταν εξαιρετικά σοβαρά και το παιδί άφησε την τελευταία του πνοή λίγη ώρα αργότερα.

Στο νοσοκομείο διακομίσθηκε και η φερόμενη ως δράστιδα, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη συμπλοκή της με τους πολίτες που την ακινητοποίησαν. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα μη απειλητικά για τη ζωή της τραύματα, τέθηκε επισήμως υπό αστυνομική κράτηση.

7-year-old Chicago girl stabbed to death in the street by unhinged stranger https://t.co/7h4IFEDhmX https://t.co/BRVQPKFShE — New York Post (@nypost) October 4, 2026

Στο σκοτάδι οι έρευνες για το κίνητρο

Οι Αρχές αναζητούν την αιτία πίσω από αυτή την παράλογη ενέργεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν η γυναίκα είχε οποιαδήποτε σχέση με το θύμα ή την οικογένειά του, ενώ τα στοιχεία της δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το τοπικό Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, απευθύνοντας έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Η τοπική κοινωνία παραμένει μουδιασμένη. Η Δημοτική Σύμβουλος της 8ης Περιφέρειας, Μισέλ Χάρις, δήλωσε βαθιά συντετριμμένη από την αδικαιολόγητη βία κατά ενός αθώου παιδιού. Εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους της 7χρονης, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους πολίτες που επέδειξαν θάρρος και συνέβαλαν καθοριστικά στη σύλληψη της γυναίκας.