Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ανακάλυψε οκτώ ανθρώπινα κεφάλια, μαζί με φυλλάδια που έγραφαν το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή», με τις Αρχές να ανακοινώνουν ότι ο συνολικός αριθμός των κεφαλιών που βρέθηκαν στη χώρα από την αρχή του έτους να ανέρχονται σε 13.

Πιθανότερη εκδοχή η σύγκρουση «μεταξύ εγκληματικών ομάδων», λέει η αστυνομία

Τα κεφάλια ανακαλύφθηκαν στη νοτιοδυτική παράκτια επαρχία Γκουάγιας, ένα από τα μεγαλύτερα πεδία των αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ των καρτέλ ναρκωτικών που καθιστούν σήμερα τον Ισημερινό την πιο βίαιη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Κοντά στους σάκους που περιείχαν τα κεφάλια, «φυλλάδια» έγραφαν το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή», δήλωσε ο Συνταγματάρχης, Μαρσέλο Καστίγιο, διοικητής της αστυνομίας της Γκουάγιας. Όπως δήλωσε, η εκδοχή που θεωρείται πιθανότερη είναι αυτή της σύγκρουσης «μεταξύ εγκληματικών ομάδων». Τα θύματα σκοτώθηκαν στη γειτονική παράκτια επαρχία Μαναμπί, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Καστίγιο.

Η χώρα κατέγραψε αριθμό ρεκόρ ανθρωποκτονιών, 54 ανά 100.000 κατοίκους το 2025, το ισοδύναμο μιας ανθρωποκτονίας ανά ώρα, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Τον Ιανουάριο πέντε κεφάλια είχαν βρεθεί κρεμασμένα με σημείωμα

Στις 11 Ιανουαρίου, πέντε ανθρώπινα κεφάλια είχαν βρεθεί κρεμασμένα δίπλα σε ένα φυλλάδιο-προειδοποίηση στην τουριστική ακτή και παραλία για ψάρεμα του Πουέρτο Λόπες.

Ο Ισημερινός βρίσκεται μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο. Το 70% του ναρκωτικού αυτού εξάγεται μέσω των λιμανιών του στον ανατολικό Ειρηνικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Οι Αρχές του Ισημερινού κατάσχεσαν περίπου 227 τόνους ναρκωτικών το 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ