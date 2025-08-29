Ένα νέο βίντεο από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές του Ισραήλ.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η σκληρότητα που επέδειξαν οι εκτελεστές της Χαμάς ακόμα και απέναντι σε μικρά παιδιά, εκτελώντας τον πατέρα τους μπροστά στα μάτια τους.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, την ώρα που εξελίσσεται η επίθεση, ο πατέρας προσπαθεί να κρύψει τα δυο του παιδιά, τα οποία είναι όπως κι εκείνος μόνο με τα εσώρουχά τους, καθώς ήταν ανυποψίαστοι στο σπίτι τους.

Οι εκτελεστές όμως καραδοκούν, και όταν ο πατέρας τρέχει έντρομος έξω από το σπίτι και μπαίνει μέσα σε μια μικρή αποθήκη για να προστατέψει τα παιδιά, τότε εκείνοι ρίχνουν μια χειροβομβίδα και τον σκοτώνουν.

Στη συνέχεια βγάζουν τα παιδιά, τα οποία είναι τραυματισμένα και μέσα στα αίματα, και τα οδηγούν πίσω στο σπίτι.

Οι εκτελεστές δεν δίνουν σημασία στα κλάματα και τις φωνές των μικρών αγοριών, που κλαίνε και ζητάνε τον πατέρα και την μητέρα τους, ενώ ανοίγουν το ψυγείο για να δροσιστούν.

Μάλιστα, περιπαικτικά ο εκτελεστής της Χαμάς ρωτάει τα παιδιά αν θέλουν χυμό ή κρασί.

Το ένα αγόρι είναι σε απελπισία και φωνάζει ότι θέλει να πεθάνει και καλεί σε βοήθεια, ενώ ρωτάει τον αδερφό του που είναι πολύ τραυματισμένος αν έχει χάσει την όρασή του.

Στις 7 Οκτωβρίου 2023, 1.195 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς. 736 ισραηλινοί πολίτες (συμπεριλαμβανομένων 38 παιδιών), 79 ξένοι υπήκοοι και 379 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. 364 άμαχοι σκοτώθηκαν και πολλοί περισσότεροι τραυματίστηκαν ενώ παρακολουθούσαν το μουσικό φεστιβάλ Nova.

Δείτε το βίντεο (Προσοχή, σκληρές εικόνες):