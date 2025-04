Τραγικό θάνατο σε ένα φρικτό ατύχημα στο σκι βρήκε κορυφαίο στέλεχος της Lego και φίλος της βασιλικής οικογένειας της Δανίας. Ο Michael Halbye βρισκόταν σε διακοπές στο θέρετρο των ελβετικών Άλπεων Verbier όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία το Σάββατο 12 Απριλίου.

Ο 64χρονος Δανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο μετά το ατύχημα, αλλά πέθανε από εσωτερική αιμορραγία λίγο μετά την άφιξή του, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρεία στην οποία ανήκει η Lego.

Ο Halbye ήταν αναπληρωτής πρόεδρος της Kirkbi, της επενδυτικής εταιρείας που διαχειρίζεται την περιουσία πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ της οικογένειας Lego και ελέγχει την παγκόσμια αυτοκρατορία παιχνιδιών.

Σοκαρισμένο το αφεντικό της Lego

Το αφεντικό της Lego, Thomas Kirk Kristiansen, ο οποίος προεδρεύει τόσο στον κολοσσό παιχνιδιών όσο και στην επενδυτική εταιρεία της οικογένειας, δήλωσε ότι «λυπάται βαθύτατα για την απώλεια του έμπιστου συνεργάτη του».

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Michael. Οι σκέψεις και η φροντίδα μας πηγαίνουν στην οικογένεια και τους οικείους του Michael, οι οποίοι είναι τώρα αντιμέτωποι με το να πρέπει να επεξεργαστούν την απροσδόκητη απώλεια ενός ανθρώπου που σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του άφησε μεγάλη και θετική εντύπωση στους γύρω του», δήλωσε ο κ. Kristiansen.

«Θα μας λείψει ο Michael ως αντιπρόεδρος, αλλά πρωτίστως ως άνθρωπος. Είθε η μνήμη του να είναι τιμητική».

Το συγκινητικό αφιέρωμα της βασίλισσας Μαίρης

Ο Halbye ήταν επίσης μακροχρόνιος φίλος και έμπιστος της βασίλισσας Μαίρη και του βασιλιά Φρέντερικ της Δανίας, συμμετέχοντας σε πολλές βασιλικές εκδηλώσεις και οικογενειακές γιορτές όλα αυτά τα χρόνια.

Σε ένα εγκάρδιο αφιέρωμα, η βασίλισσα Μαίρη τον περιέγραψε ως «πολύτιμο συνάδελφο και πιστό φίλο», χαρακτηρίζοντας τον αιφνίδιο θάνατό του στις διακοπές «μεγάλη προσωπική απώλεια».

Ο εκπαιδευτής Lego Michel Knecht μοιράστηκε μια εικόνα ενός μαύρου κομματιού Lego στο LinkedIn, με την ένδειξη «R.I.P Michael Halbye».

«Όλη η οικογένεια της Lego θρηνεί τον Michael Halbye», έγραψε ο κ. Knecht.