Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την επαναπροσέγγιση των σχέσεων μεταξύ Βερολίνου και Ουάσιγκτον, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε μια ιδιαίτερα παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επιστροφή του τελευταίου από την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.

Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα «Χ», ο Καγκελάριος Μερτς χαρακτήρισε τη συνομιλία ως «καλή», σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες ταυτίστηκαν σε κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς ατζέντας, με επίκεντρο την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και το μέλλον της Ουκρανίας.

Η κοινή στάση των δύο ηγετών εστιάζει στην άμεση ανάγκη να προσέλθει το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ υπογραμμίστηκε η επιτακτική ανάγκη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η πάγια θέση ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη η απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου.

Πέρα από το μέτωπο του Ιράν, η συζήτηση επεκτάθηκε στην αναζήτηση μιας ειρηνικής λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τους δύο ηγέτες να συντονίζουν τα βήματά τους ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

Ο Φρίντριχ Μερτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η Γερμανία παραμένουν ισχυροί εταίροι εντός μιας συμπαγούς Συμμαχίας. Αυτή η ευθυγράμμιση Βερολίνου και Ουάσινγκτον σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων στέλνει ένα σαφές μήνυμα ενότητας στη διεθνή κοινότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις αποφάσεις που θα ληφθούν στην επικείμενη σύνοδο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην τουρκική πρωτεύουσα.