Ο Φρίντριχ Τραμπ (Friedrich Trump) ήταν ο Γερμανός παππούς του Ντόναλντ Τραμπ και ο άνθρωπος που έθεσε τα θεμέλια για την οικονομική αυτοκρατορία της οικογένειας στις ΗΠΑ. Η ζωή του ήταν μια ιστορία γεμάτη επιχειρηματικό δαιμόνιο, ρίσκο και… χρυσό.

Ο Φρίντριχ γεννήθηκε το 1869 στο Κάλστατ (Kallstadt) της Γερμανίας (τότε μέρος του Βασιλείου της Βαυαρίας). Προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια αμπελουργών. Καθώς ήταν ασθενικός για να κάνει σκληρές αγροτικές εργασίες, έμαθε την τέχνη του κουρέα.

Το 1885, σε ηλικία μόλις 16 ετών, αποφάσισε να δραπετεύσει από τη φτώχεια και τη στρατιωτική θητεία. Επιβιβάστηκε κρυφά σε ένα πλοίο για τις ΗΠΑ, έχοντας μαζί του μόνο ένα σημείωμα για την αδερφή του που ζούσε ήδη εκεί και μια βαλίτσα. Φτάνοντας στη Νέα Υόρκη, άλλαξε το όνομά του από Friedrich σε Frederick και εργάστηκε για μερικά χρόνια ως κουρέας.

Το «χρυσό» επιχειρηματικό δαιμόνιο

Ο Τραμπ κατάλαβε γρήγορα ότι τα πολλά χρήματα δεν κρύβονται στον κλάδο που είχε επιλέξει, αλλά στο real estate και την εστίαση.

Έτσι, μετακόμισε στο Σιάτλ και άνοιξε εστιατόρια σε υποβαθμισμένες περιοχές, προσφέροντας φαγητό, ποτό και δωμάτια σε εργάτες. Τα μαγαζιά του διαφημίζονταν για τις «ιδιωτικές κάμαρες για κυρίες», ένας κομψός όρος της εποχής για τους οίκους ανοχής, κάτι που αποτελούσε κοινό μυστικό για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Το 1897, όταν ανακαλύφθηκε χρυσός στο Γιούκον του Καναδά, ο Φρίντριχ δεν πήγε να σκάψει για χρυσό. Αντίθετα, άνοιξε το «Arctic Restaurant and Hotel» κατά μήκος της διαδρομής των χρυσοθήρων. Πουλούσε πανάκριβο φαγητό (όπως κρέας αλόγου), αλκοόλ και στέγη στους εξαντλημένους ταξιδιώτες.

Αντί να ρισκάρει την τύχη του στην εύρεση χρυσού, ο Τραμπ έβγαλε περιουσία πουλώντας υπηρεσίες σε εκείνους που έψαχναν τον χρυσό. Έφευγε πάντα από μια περιοχή ακριβώς τη στιγμή που ο «πυρετός» άρχιζε να σβήνει, πουλώντας τις μετοχές του με μεγάλο κέρδος.

Η επιστροφή στη Γερμανία και η απέλαση

Το 1901, έχοντας πλέον γίνει πλούσιος, επέστρεψε στο Κάλστατ της Γερμανίας, όπου ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε τη γειτόνισσά του, Ελίζαμπεθ Κριστ (τη γιαγιά του Ντόναλντ Τραμπ).

Το ζευγάρι μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, αλλά η Ελίζαμπεθ νοσταλγούσε την πατρίδα της. Έτσι, επέστρεψαν στη Γερμανία το 1904. Εκεί όμως ο Φρίντριχ βρέθηκε αντιμέτωπος με τις βαυαρικές αρχές. Κατηγορήθηκε ότι είχε μεταναστεύσει παράνομα στις ΗΠΑ για να αποφύγει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Παρά τις επιστολές και τις εκκλήσεις του προς τον Λεοπόλδο, τον Πρίγκιπα Αντιβασιλέα της Βαυαρίας, οι Αρχές ήταν ανένδοτες: του αφαιρέθηκε η βαυαρική υπηκοότητα και απελάθηκε μαζί με την έγκυο σύζυγό του, επιστρέφοντας οριστικά στις ΗΠΑ το 1905.

Εγκαταστάθηκαν στο Κουίνς της Νέας Υόρκης. Εκεί, ο Φρίντριχ άρχισε να αγοράζει οικόπεδα και ακίνητα, βλέποντας την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Αυτή η δραστηριότητα ήταν η απαρχή της οικογενειακής επιχείρησης real estate, την οποία αργότερα γιγάντωσε ο γιος του, Φρεντ Τραμπ (πατέρας του Ντόναλντ).

Ο Φρίντριχ Τραμπ έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το 1918, σε ηλικία 49 ετών. Ήταν ένα από τα εκατομμύρια θύματα της φονικής πανδημίας της Ισπανικής Γρίπης. Κατά τον θάνατό του, η περιουσία του περιλάμβανε μετρητά και αρκετά ακίνητα, η αξία των οποίων σήμερα θα μεταφραζόταν σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, δίνοντας το απαραίτητο οικονομικό προβάδισμα στην επόμενη γενιά.