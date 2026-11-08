Το στρατηγικό αφήγημα της Ουάσιγκτον για την απομόνωση της Τεχεράνης φαίνεται πως προσκρούει σε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο περιφερειακών συμμαχιών, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της χώρας του.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε πως το κράτος δεν έχει πιαστεί εξαπίνης από τις κινήσεις των Αμερικανών, καθώς έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες προκειμένου να απορροφηθούν οι κραδασμοί από την προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού.

Ο Χοσεΐν Μοχεμπί αντέδρασε στην ειδική στρατιωτική ομάδα των ΗΠΑ (Iron Gate), που συγκροτήθηκε προκειμένου να εξουδετερώσει τις μεταφορές εξελιγμένων οπλικών συστημάτων από την Τεχεράνη, αλλά κι άλλων υλικών που υπόκεινται σε κυρώσεις, μέσω των χερσαίων συνόρων του Ιράν, αλλά και της Κασπίας Θάλασσας.

«Το σχέδιο Iron Gate είναι κυρίως ένα λογοπαίγνιο, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιτύχουν τους σκοπούς τους για την επιβολή καταστροφικής οικονομικής πίεσης και την πρόκληση οικονομικής κατάρρευσης στο Ιράν, μέσω της προσέγγισής τους», δήλωσε ο Μοχεμπί στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Fars.