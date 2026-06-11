Οι Φρουροί της Επανάστασης –ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν– ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Κατά τη διάρκεια δύο κυμάτων επιχειρήσεων, χτυπήθηκαν 18 σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές δυνάμεις» στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ, στο Κουβέιτ, και στην αεροπορική βάση Σεΐχης Ίσα, στο Μπαχρέιν, ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Νωρίτερα, επίσημα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι διεξήχθη επίθεση εναντίον του γενικού αρχηγείου του αμερικανικού 5ου στόλου στο Μπαχρέιν με drones και ότι επλήγησαν κεραίες τηλεπικοινωνιών και ραντάρ συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot. Τις πληροφορίες αυτές μετέδωσαν τα πρακτορεία FARS και MEHR.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν από τη δική του πλευρά ανακοίνωσε μέσω X ότι «ήχησαν» σειρήνες συναγερμού.