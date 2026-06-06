Την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, η Μέση Ανατολή δεν παύει να βρίσκεται σε τροχιά γενικευμένης σύρραξης, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μαζική πυραυλική επίθεση εναντίον «εχθρικών βάσεων» στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχαν προηγηθεί εναντίον στρατηγικών εγκαταστάσεων ραντάρ στο εσωτερικό του ιρανικού εδάφους.

«Εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους», ανέφερε το επίσημο ανακοινωθέν των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο μεταδόθηκε εκτάκτως από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB της Τεχεράνης.

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Η ιρανική επίθεση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στις γειτονικές αραβικές χώρες, καθώς στο στόχαστρο βρέθηκαν περιοχές που φιλοξενούν κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ.

Στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σήμανε αμέσως συναγερμός για επικείμενες αεροπορικές επιδρομές.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μεταδίδουν ότι ακούστηκε σειρά εκρήξεων νωρίς το πρωί, κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, καθώς και στο Μπαχρέιν.

Τα δύο συγκεκριμένα βασίλεια του Κόλπου αποτελούν τις κύριες έδρες για μερικές από τις μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και δυνάμεις στην περιοχή, γεγονός που καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά εύφλεκτη για τις επόμενες ώρες.