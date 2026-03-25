Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης απέρριψε κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Ο αντισυνταγματάρχης Εμπραχίμ Ζολφαγάρι στην ανακοίνωσή του έκανε σκληρή ρητορική και τόνισε πως η «στρατηγική ισχύς που επικαλείται η Ουάσινγκτον έχει μετατραπεί σε στρατηγική ήττα».

«Η εποχή των υποσχέσεων έχει τελειώσει. Το διεθνές περιβάλλον διαμορφώνεται πλέον σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα: της αλήθειας και του ψεύδους», ανέφερε στην ανακοίνωση του.

Ακόμη, έκανε λόγο για εσωτερικές αντιφάσεις της Αμερικής, οι οποίες είναι φανερές και «οδηγούν ακόμη και σε διαπραγμάτευση με τον εαυτό της».

Οι δηλώσεις αυτές, έρχονται την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ήταν οι Ιρανοί ζήτησαν συνομιλίες και το ότι «έβαλαν μυαλό» μετά από την απειλή του να καταστρέψει ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι επενδύσεις των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα αποδώσουν και ότι οι τιμές ενέργειας και πετρελαίου δεν θα επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα, έως ότου αναγνωριστεί ότι η σταθερότητα στην περιοχή διασφαλίζεται από την ισχύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε σχετικά με το ενεργειακό ζήτημα που έχει πλήξει την παγκόσμια κοινότητα.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, τόνισε πως δεν θα πραγματοποιηθεί καμία επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, μέχρι να σταματήσουν ΗΠΑ και Ισραήλ να επιτίθενται στο Ιράν.

«Το Ιράν δεν πρόκειται να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε τώρα ούτε ποτέ», δήλωσε.