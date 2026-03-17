Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για «δίψα για αίμα» μετά τη δολοφονία του διοικητή των δυνάμεων Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή τους, ανέφεραν:

«Προειδοποιούμε τους κακούς και τρομοκρατικούς δολοφόνους αυτού του υψηλόβαθμου μάρτυρα ότι η Μπασίτζ δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την δίψα για αίμα του πεσόντος ηγέτη, των πεσόντων διοικητών και των διάφορων μελών των μαρτύρων του λαού»,.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι οι θάνατοι αυτοί «θα διπλασιάσουν τη βούληση του ηρωικού ιρανικού έθνους και όλων των μαχητών των Μπασίτζ να συνεχίσουν τον δρόμο της αντίστασης».