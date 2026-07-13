Οι Φρουροί της Επανάστασης –ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης– ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν πως έπληξαν «δεκάδες στόχους» στο Ιράν.

Το IRNA, επικαλούμενο τους Φρουρούς, μετέδωσε ότι έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, εναντίον αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καθώς και στις βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ.