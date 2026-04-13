Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης απάντησε στις απειλές του Τραμπ για τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Τόνισε πως «οι περιορισμοί των ΗΠΑ σε πλοία σε διεθνή ύδατα είναι παράνομοι και ισοδυναμούν με πειρατεία», ξεκαθαρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να μην αντιδράσει.

Το Ιράν σκοπεύει να εφαρμόσει έναν «μόνιμο μηχανισμό» για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ αψηφώντας τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ.

Ακόμη, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, προσέθεσε ότι τα λιμάνια του Κόλπου πρέπει να είναι «προσβάσιμα σε όλους ή σε κανέναν», ενώ προειδοποίησε πως κανένα λιμάνι του Κόλπου ή του Κόλπου του Ομάν δεν θα μείνει ασφαλές σε περίπτωση που κινδυνέψουν ιρανικά λιμάνια.

«Παραβίαση της εκεχειρίας»

Λίγο νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως η μετακίνηση στρατιωτικών πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Ναυτικό του IRGC δήλωσε ότι «σε αντίθεση με τους αβάσιμους ισχυρισμούς του αμερικανοσιωνιστή εχθρού, η διέλευση πολιτικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ επιτρέπεται υπό έξυπνη διαχείριση και έλεγχο, σύμφωνα με συγκεκριμένους κανονισμούς.

Ωστόσο, οποιαδήποτε στρατιωτικά σκάφη σκοπεύουν να πλησιάσουν τα Στενά με οποιοδήποτε πρόσχημα, αυτό θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας και θα αντιμετωπιστούν αυστηρά και σκληρά».