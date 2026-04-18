«Τα Στενά του Ορμούζ από σήμερα το βράδυ είναι κλειστά. Οι δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν καμία ισχύ, τα πλοία και οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες μας», αναφέρουν σε μήνυμα τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Παράλληλα διατάζουν τα αγκυροβολημένα πλοία να μην αποπλεύσουν από τα λιμάνια του Κόλπου, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσέγγιση των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό.

«Όποιο πλοίο αγνοήσει τις προειδοποιήσεις μας, θα γίνεται στόχος. Το αμερικανικό ναυτικό θα υποστεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα αν επιτεθεί σε ιρανικά πλοία» ανέφεραν επιπροσθέτως οι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Αναλυτικότερα, το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει κλείσει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ από το βράδυ του Σαββάτου (18/4), απειλώντας να επιτεθεί σε οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να το διασχίσει, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Στην ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι χθες Παρασκευή (17/4), όταν τα Στενά άνοιξαν για λίγο, αρκετά πλοία πέρασαν από τα Ορμούζ αλλά οι ΗΠΑ παραβίασαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και δεν ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

«Αρκετά πλοία διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ υπό τη διαχείριση και τον συντονισμό του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επαναστατικής, αφού το Ιράν έδωσε άδεια σε μη στρατιωτικά πλοία να διέλθουν από τον Διάδρομο του Λαράκ. Λόγω της παραβίασης των όρων της εκεχειρίας, ο αμερικανικός εχθρός δεν ήρε τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων και λιμανιών. Ως εκ τούτου, από απόψε το βράδυ, τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου αρθεί ο αποκλεισμός αυτός», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα προειδοποιούν τα πλοία να μην αποπλεύσουν από τα λιμάνια στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν, καθώς εάν προσεγγίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και θα αποτελέσουν στόχο.

Ακόμα οι Φρουροί της Επανάστασης σημειώνουν ότι οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο αποκαλούν «τρομοκράτη» για τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν καμία αξιοπιστία.

«Προειδοποιούμε ότι κανένα πλοίο δεν πρέπει να απομακρυνθεί από το λιμάνι του στον Περσικό Κόλπο και τη Θάλασσα του Ομάν και η προσέγγιση των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό, ενώ το πλοίο που θα παραβιάσει τον κανόνα θα αποτελέσει στόχο. Επίσης, ενημερώνουμε όλα τα σκάφη και τους ιδιοκτήτες τους να παρακολουθούν τις ειδήσεις μόνο από την επίσημη αρχή του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, ενώ οι δηλώσεις του τρομοκράτη προέδρου των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο δεν έχουν καμία αξιοπιστία», καταλήγει η ανακοίνωση.