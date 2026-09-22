Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον απηύθυνε ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Χοσεΐν Μοχεμπί, καθιστώντας σαφές ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να κλιμακώσει ραγδαία την αντίδρασή της σε περίπτωση νέων αμερικανικών χτυπημάτων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η στρατηγική της χώρας του αλλάζει ριζικά, με φόντο τον πόλεμο που πυροδοτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο έπειτα από ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις. Όπως εξήγησε, η στάση του Ιράν περνάει πλέον από την άμυνα στην επίθεση.

«Η αντίστασή μας σίγουρα θα ενταθεί, αντλώντας από την εμπειρία που αποκτήθηκε», σημείωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στις συγκρούσεις των τελευταίων μηνών, για να προσθέσει με έμφαση: «Αυτήν τη φορά, δεν θα ανταποδώσουμε απλώς, αλλά η προσέγγισή μας θα είναι επιθετική και η Αμερική θα μετανιώσει για τις πράξεις της και θα ταπεινωθεί περισσότερο από ποτέ».

Οι αθετημένες συμφωνίες και οι αυστηρότεροι όροι

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μοχεμπί κατέστησε σαφές ότι η Τεχεράνη έχει πλέον σκληρύνει τη στάση της αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Κατηγορώντας την αμερικανική πλευρά για αθέτηση του κοινού οδικού χάρτη που είχε υπογραφεί στις 17 Ιουνίου, ο οποίος τελικά δεν απέτρεψε την αναζωπύρωση της έντασης, επεσήμανε: «Είχαμε συμφωνήσει σε αυτούς τους όρους με τις ΗΠΑ, αλλά αυτές παραβίασαν τη συμφωνία».

Αποτέλεσμα αυτής της υπαναχώρησης είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η υιοθέτηση μιας πιο άτεγκτης γραμμής από το Ιράν. «Επομένως, έχουμε αυστηροποιήσει τους όρους μας αναλόγως», ξεκαθάρισε, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν άλλη επιλογή από το να αποδεχτούν τους όρους μας».

«Όχι» σε απευθείας διάλογο

Όσον αφορά το ενδεχόμενο απευθείας συνομιλιών, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ήταν κατηγορηματικός. Απέκλεισε κάθε δίαυλο επικοινωνίας από την πλευρά της στρατιωτικής ηγεσίας, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες συζητήσεις αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των Ιρανών διπλωματών.

Κλείνοντας, υπογράμμισε τον τρόπο με τον οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης σκοπεύουν να απαντήσουν στις αμερικανικές κρούσεις: «Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας, αλλά εμείς αρνούμαστε οποιαδήποτε επαφή. Οι επαφές μας με τον εχθρό, εφόσον είναι επιθετικός, διεξάγονται αποκλειστικά μέσω όπλων».