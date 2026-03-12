Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) ανέφερε ότι συνεχίζονται οι μεγάλες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Ένας μεγάλος αριθμός αμερικανικών δυνάμεων έχει σκοτωθεί και τραυματιστεί σε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του IRGC, Εμπραχίμ Ζολφαγάρι, σε ομιλία του στην κρατική τηλεόραση.

«Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση από τις δυνάμεις μας. Οι εχθροί μας δεν έχουν δικαίωμα να περάσουν από αυτό και οι επιθέσεις μας θα συνεχιστούν ευρέως χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ισλαμική Δημοκρατία υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της και η νίκη μας θα είναι από τον Αλλάχ».