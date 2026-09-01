Με ολική σύρραξη απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, αντιδρώντας σφοδρά στο νέο κύμα επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον ιρανικών στόχων κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η Ουάσιγκτον θα πληρώσει ακριβά τις στρατιωτικές της ενέργειες.

Δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν, ο εκπρόσωπος Τύπου των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, προχώρησε σε μια αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα «Χ», διαμηνύοντας: «Αυστηρή τιμωρία περιμένει τους επιτιθέμενους. Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν για τις νέες επιθέσεις τους».

Μπαράζ εκρήξεων σε υποδομές στρατηγικής σημασίας

Η έκρηξη οργής της ιρανικής πλευράς ακολούθησε τις αναφορές για απανωτά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας το βράδυ της Τρίτης, 1η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο NourNews, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο στόχαστρο των αμερικανικών δυνάμεων βρέθηκαν κρίσιμες υποδομές. Όπως μεταδόθηκε, χτυπήθηκε το αεροδρόμιο Τζιρόφτ στα νοτιοανατολικά, αλλά και το στρατηγικής σημασίας νησί Λαβάν στον Περσικό Κόλπο, το οποίο φιλοξενεί τερματικό σταθμό εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου.

Το τελεσίγραφο Τραμπ

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, το κλίμα παραμένει εξίσου πολεμικό, χωρίς καμία ένδειξη αποκλιμάκωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ προειδοποίησε ευθέως το Ιράν με ακόμη ισχυρότερους και πιο καταστροφικούς βομβαρδισμούς, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια για αντίποινα από την πλευρά της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα απαντηθεί με δυσανάλογη στρατιωτική ισχύ.