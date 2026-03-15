Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίζεται ότι πολλές από τις αποθήκες πυραύλων του παραμένουν άθικτες.

Έκπρόσωπος του Σώματος δήλωσε ότι οι περισσότεροι από τους πυραύλους που εκτόξευσε κατασκευάστηκαν πριν από μία δεκαετία.

Πρόσθεσε ότι πολλοί από τους πυραύλους που παρήγαγαν οι IRGC μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ το 2025 δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη.

🇮🇷🇺🇸🇮🇱⚡️–IRGC spokesperson: "Most of the missiles we are currently firing were produced a decade ago. Recently produced and advanced missiles have not been deployed yet and many of our missile depots are still untouched." — MonitorX (@MonitorX99800) March 15, 2026

Απαντώντας στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την καταστροφή του ιρανικού ναυτικού από τις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος είπε: «Αν έχει το θάρρος, ας στείλει τα πλοία του στην περιοχή του Περσικού Κόλπου».