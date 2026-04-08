Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένουν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Tην ίδια ώρα έστειλαν μήνυμα ετοιμότητας για άμεση αντίδραση σε περίπτωση νέας έντασης.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή τους στην πλατφόρμα Telegram, οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν ότι παραμένουν «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», τονίζοντας πως δεν έχουν «καμία εμπιστοσύνη» στις αμερικανικές υποσχέσεις.

Όπως ανέφεραν, είναι έτοιμοι να απαντήσουν «εάν ο εχθρός επαναλάβει τα λάθη του», προσθέτοντας με αιχμηρό τόνο: «Ο εχθρός ήταν πάντα παραπλανητικός, δεν εμπιστευόμαστε καμία από τις υποσχέσεις του και θα απαντήσουμε σε κάθε επίθεση».