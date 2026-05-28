Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν την Πέμπτη ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση στις 04:50 τοπική ώρα, ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγη.

Παράλληλα προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη «επιθετικών ενεργειών» θα προκαλέσει «πιο αποφασιστική» απάντηση, αποδίδοντας την ευθύνη για τις συνέπειες στον «επιτιθέμενο».

Πηγή: Reuters