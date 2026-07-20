Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.

Παράλληλα οι Φρουροί της Επανάστασης,ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν η ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Αργά την περασμένη νύχτα, δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να εισέλθουν και να εξέλθουν από την μη ασφαλή και επικίνδυνη νότια πορεία του στενού του Ορμούζ ανατινάχθηκαν και ακινητοποιήθηκαν», σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που επικαλέστηκαν το IRIB και το Tasnim.