Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης απείλησε χθες Δευτέρα να «κάψει οποιοδήποτε πλοίο» διανοηθεί «να περάσει τα Στενά του Ορμούζ», στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό για το εμπόριο πετρελαίου, de facto κλειστή εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, και να σταματήσει κάθε εξαγωγή υδρογονανθράκων από τον Κόλπο.

«Θα επιτεθούμε επίσης στους πετρελαιαγωγούς και δεν επιτρέψουμε να βγει από την περιοχή ούτε σταγόνα πετρελαίου», διεμήνυσε ο στρατηγός Σαρντάρ Εμπραχίμ Τζαμπαρί, σύμφωνα με τον λογαριασμό των Φρουρών της Επανάστασης στο Telegram, προεξοφλώντας ότι οι τιμές του πετρελαίου θα φτάσουν «τα 200 δολάρια (το βαρέλι) τις επόμενες ημέρες».

Περί το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που μεταφέρεται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα περνά από τα Στενά του Ορμούζ, που χωρίζει το Ιράν από την αραβική χερσόνησο και δίνει πρόσβαση στον Κόλπο.

Υπηρεσίες και φορείς ασφάλειας της ναυσιπλοΐας έκαναν λόγο για σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων το Σάββατο και την Κυριακή σε αυτή την περιοχή περίπου 50 χιλιομέτρων. Χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου που κατ’ αυτούς συνδεόταν με τις ΗΠΑ.

Ο de facto αποκλεισμός του στενού περιορίζει δραστικά τις εξαγωγές πετρελαίου μεγάλων παραγωγών, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ιράκ, καθώς και αυτές του ΥΦΑ του Κατάρ, του μεγαλύτερου παραγωγού του στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΔΟΕ), πάνω από το 80% του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ έχει προορισμό ασιατικές χώρες, οι οικονομίες των οποίων απειλούνται να υποστούν πολύ βαρύ πλήγμα από τον πόλεμο που συνεχίζει να μαίνεται.

