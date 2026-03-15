Σε ιδιαίτερα επιθετικούς τόνους τοποθετήθηκαν οι Φρουροί της Επανάστασης, εξαπολύοντας ευθείες απειλές κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπένγιμιν Νετανιάχου καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στη 16η ημέρα της.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον επίσημο ιστότοπό τους, Sepah News, οι Φρουροί της Επανάστασης χαρακτηρίζουν τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «εγκληματία» και «δολοφόνο παιδιών», υποστηρίζοντας ότι εάν «ο σιωνιστής πρωθυπουργός εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή», οι δυνάμεις τους θα συνεχίσουν να τον καταδιώκουν μέχρι να τον σκοτώσουν.

Η δήλωση εντάσσεται στο κλίμα έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, με τη σύγκρουση να έχει πλέον επεκταθεί και σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυξάνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο, όπως αναφέρουν, παραμένει «η απειλή εναντίον του Ιράν». Παράλληλα προειδοποιούν ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να συνεχίσει τα πλήγματα εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, φήμες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με δήθεν δολοφονία του Νετανιάχου διαψεύστηκαν από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, το οποίο ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος είναι καλά στην υγεία του.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί μέρος της σκληρής πολεμικής ρητορικής που συνοδεύει τη σύγκρουση, η οποία συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

