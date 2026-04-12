Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, διεμήνυσαν πως θα αναλάβουν δράση εναντίον οποιουδήποτε πολεμικού πλοίου αποπειραθεί να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ , μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Οποιαδήποτε απόπειρα πολεμικών πλοίων να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί άτεγκτα. Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης έχει την απόλυτη εξουσία να διαχειριστεί με ευφυή τρόπο τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε το γενικό επιτελείο ναυτικού των Φρουρών, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο ραδιοφωνίας και τηλεόρασης IRIB, θυμίζοντας πως η διέλευση δεν επιτρέπεται παρά μόνο «σε πολιτικά πλοία υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις».

Η προειδοποίηση αυτή καταγράφεται μετά την ανακοίνωση που δημοσιοποίησε χθες Σάββατο το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), αναφέροντας ότι δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εισήλθαν στα Στενά του Ορμούζ για να εξουδετερώσουν νάρκες ποντισμένες από δυνάμεις της Τεχεράνης.