Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) έστειλε ένα μήνυμα προς τους «εχθρούς» του Ιράν.

Μεταξύ άλλων, ο Khatam Al Anbiya στράφηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ, μιμούμενος τον τρόπο ομιλίας του Αμερικανού Προέδρου και χρησιμοποιώντας γνωστές ατάκες του, όπως το «Απολύεσαι!».

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος των IRGC είπε πως όσοι κρύβονται σαν δειλοί αντί να πολεμήσουν όταν χάνουν, και χρησιμοποιούν τους αθώους ως ασπίδες, θα νιώσουν την οργή του Ιράν.

«Τραμπ, απολύεσαι! Τη γνωρίζεις αυτή τη φράση. Σε ευχαριστώ για την προσοχή σου», καταλήγει στο επίμαχο βίντεο, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παρακάτω: