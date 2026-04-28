Η FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας), ανακοίνωσε ότι η Πολωνία προχώρησε στην απελευθέρωση του Ρώσου αρχαιολόγου Αλεξάντερ Μπουτιάγκιν, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.

Σημειώνεται πως ο Μπουτιάγκιν είχε συλληφθεί στην Πολωνία, τον Δεκέμβριο του 2025, και επρόκειτο να εκδοθεί στην Ουκρανία, η οποία τον κατηγορούσε για παράνομες ανασκαφές και λεηλασία ιστορικών αντικειμένων στην Κριμαία.

Η Ρωσία είχε εκφράσει έντονη αντίδραση για τη σύλληψή του, ζητώντας την απελευθέρωσή του.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ελεύθερη αφέθηκε και μία Ρωσίδα υπήκοος, σύζυγος στρατιώτη που υπηρετούσε με ρωσικές δυνάμεις στην Υπερδνειστερία.

Όπως αναφέρεται, οι δύο Ρώσοι ανταλλάχθηκαν με δύο Μολδαβούς που κατηγορούνται για κατασκοπεία, και είχαν συλληφθεί στη Ρωσία το προηγούμενο έτος από τις υπηρεσίες ασφαλείας.