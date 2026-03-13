Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν, επιδιώκοντας να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα εγγυάται την ασφαλή διέλευση των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Το δημοσίευμα επικαλείται άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις προσπάθειες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την πληροφορία.

«Στις διπλωματικές τους επαφές, οι Ιταλοί ηγέτες θέλουν να ευνοήσουν τις συνθήκες για μια γενική στρατιωτική αποκλιμάκωση, αλλά δεν υπάρχει κάποια “υπογείως” διαπραγμάτευση που να αποσκοπεί στη διασφάλιση μόνο ορισμένων εμπορικών πλοίων εις βάρος άλλων», δήλωσε πηγή του Ιταλικού Υπουργείου Εξωτερικών.