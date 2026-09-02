Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, η Ρωσία βοηθά μυστικά το Ιράν να αναπτύξει υπερηχητικούς πυραύλους Κρουζ.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα, το πρόγραμμα, με την κωδική ονομασία C430L, ξεκίνησε το 2023 και οργανώθηκε από την κρατική εταιρεία εξαγωγής όπλων της Ρωσίας, Rosoboronexport, σε συντονισμό με την εταιρεία NPO Mashinostroyenia, στην οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους FT, Ρώσοι αξιωματούχοι εξαγωγών όπλων και ανώτεροι μηχανικοί της NPO Mashinostroyenia ταξίδεψαν επανειλημμένα στο Ιράν το 2023.

Μεταξύ των μηχανικών που πραγματοποίησαν αυτά τα ταξίδια ήταν ο Alexander Dergachev, αρχισχεδιαστής ναυτικών πυραύλων και συστημάτων πυραύλων Κρουζ· ο Alexander Chebakov, επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμού της NPO Mashinostroyenia για μονάδες προώθησης αεροπροωθούμενων κινητήρων και ειδικός στην υπερηχητική προώθηση αυλοωθητών (ramjet) για πυραύλους Κρουζ· καθώς και ο Yuri Prokhorchuk, επικεφαλής του τμήματος αεροδυναμικής και βαλλιστικής.

Την είδηση μεταδίδει και η Jerusalem Post. Όπως αναφέρει, οι FT έμαθαν επίσης ότι ο Vladislav Kuzmichev, επικεφαλής του τμήματος αμυντικών τεχνολογιών και διαστήματος της Rosoboronexport, συνόδευσε την αντιπροσωπεία στο τρίτο της ταξίδι στο Ιράν και αργότερα διαπραγματεύτηκε τη σύμβαση C430L με το Ιράν. Έως το 2025, η NPO Mashinostroyenia είχε λάβει ποικίλα ιρανικά τεχνικά στοιχεία, τα οποία οι Ρώσοι μηχανικοί ανέλυσαν και απάντησαν με διάφορες ερωτήσεις.

Σε αλληλογραφία που περιήλθε στη γνώση των FT από τον Απρίλιο του 2025, η Rosoboronexport πρότεινε την αποστολή αντιπροσωπείας Ρώσων ειδικών στο Ιράν και ζήτησε από την Τεχεράνη να απαντήσει στις ερωτήσεις των μηχανικών πριν από το ταξίδι.

«Ο κόσμος συχνά θεωρεί ότι η μεταφορά τεχνολογίας αφορά αποκλειστικά την αποστολή σχεδιαγραμμάτων, εξαρτημάτων ή ολόκληρων πυραύλων», δήλωσε στους FT ο Fabian Hinz, ειδικός στους ιρανικούς πυραύλους και ανώτερος αναλυτής στην Conflict Armament Research, έναν οργανισμό εντοπισμού όπλων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, «αλλά το να ταξιδέψει ένας μηχανικός 60 ετών και να επιλύσει προβλήματα αξιοποιώντας την εμπειρία του είναι εξαιρετικά πολυδιάστατο και τεράστιας αξίας».

Ο Ιρανός πρόεδρος ευχαριστεί τον Πούτιν για τη στήριξη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών

Σημειώνεται πως την Τρίτη, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τη στάση της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις κυρώσεις που προέκυψαν, σημειώνοντας ότι μαζί, Μόσχα και Τεχεράνη μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που χαρακτήρισε «μονομερισμό» των ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ.