Μυστικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι διεξάγει ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, με τον επικεφαλής των στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας και μια ρωσική αντιπροσωπεία, καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει για μια συμφωνία στο Ουκρανικό μέτωπο που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Ντρίσκολ και οι Ρώσοι ξεκίνησαν συνομιλίες την Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση και οι συζητήσεις είχαν προγραμματιστεί να συνεχιστούν και σήμερα Τρίτη, όπως γράφουν οι Financial Times.

Η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας δεν ήταν απόλυτα σαφής. Ωστόσο, ο Ντρίσκολ έχει συναντήσεις με τον Κίρυλο Μπουντάνοφ , τον επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας.

Η συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι έρχεται μετά την πρόοδο που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στις συνομιλίες μεταξύ ουκρανικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών στη Γενεύη. Ο υπουργός στρατού των ΗΠΑ συμμετείχε επίσης στις διαπραγματεύσεις στην ελβετική πόλη.

«Ο Ντρίσκολ έχει εμπλακεί σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία σε έντονο και δυναμικό επίπεδο τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στις συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους τις τελευταίες ημέρες. «Προφανώς έχει εμπλακεί πολύ, οπότε είναι σε θέση να μεταφέρει αυτό το κομμάτι» στη Ρωσική πλευρά και να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή.

«Προφανώς, η Ουκρανία γνωρίζει τι συμβαίνει, ήξεραν πού ερχόταν» μετά τη Γενεύη, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Όπως είπε,χθες ο υπουργός Ρούμπιο, θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσπαθώντας να κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και επιθετικά» πρόσθεσε ο Αμερικανός που έδωσε την πληροφορία στους Financial Times.

Δεν ήταν σαφές εάν οι τρεις πλευρές στο Άμπου Ντάμπι συναντιόντουσαν μαζί ή συζητούσαν ξεχωριστά. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για επίσημο σχολιασμό.

Η ανοιχτή δίοδος επικοινωνίας των Ουκρανών με τη Ρωσία

Ο Μπουντάνοφ έχει επιβλέψει μερικές από τις πιο τολμηρές επιθέσεις της Ουκρανίας στον στρατό του Κρεμλίνου και μυστικές επιχειρήσεις εντός της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας. Αυτός και η GUR διατήρησαν μία από τις λίγες ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου , επιτρέποντας την ανταλλαγή χιλιάδων αιχμαλώτων πολέμου και τη συζήτηση άλλων θεμάτων.

Σε προεδρικό διάταγμα που υπεγράφη το Σάββατο, ο Ζελένσκι διόρισε τον Μπουντάνοφ ως ένα από τα εννέα μέλη των επίσημων αντιπροσωπειών του, στις οποίες δόθηκε εξουσιοδότηση «να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγματεύσεων» με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την επίτευξη «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Στην βραδινή του ομιλία χθες Δευτέρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί πλήρως από τους διαπραγματευτές της Ουκρανίας μετά τις συνομιλίες της Κυριακής και τώρα πιστεύει ότι τα «απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου μπορούν να γίνουν εφικτά».