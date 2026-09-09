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Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ετοιμάζεται να αναλάβει έναν σημαντικά αναβαθμισμένο ρόλο στις συνομιλίες της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων προς Ευρωπαίους ομολόγους τους, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να αξιοποιήσει τους διαύλους της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών για την προώθηση των διαπραγματεύσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τη συμμετοχή των αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, προσθέτει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

 

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