Σύμφωνα με τους Financial Times, οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο.

Μάλιστα, είναι θετικές στο να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες πληροφοριών και επιτήρησης, καθώς και να συμμετέχουν σε μια «ασπίδα αεράμυνας» που θα προστατεύει τη χώρα, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, ένα αίτημα που η κυβέρνηση του Κιέβου θέτει εδώ και μήνες για να αποτραπεί μια νέα ρωσική επίθεση σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι διευκρίνισαν σε Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να συνεισφέρει «στρατηγικά μέσα», όπως πληροφορίες, επιτήρηση, διοίκηση και έλεγχο, καθώς και δυνατότητες αεράμυνας, ώστε να καταστεί δυνατή μια ευρωπαϊκή ανάπτυξη δυνάμεων στο έδαφος.

Πρόκειται για εντυπωσιακή αλλαγή στάσης από την κυβέρνηση Τραμπ, σημειώνει το δημοσίευμα, η οποία πριν λίγους μήνες είχε αποκλείσει κάθε αμερικανική εμπλοκή στην προστασία της μεταπολεμικής Ουκρανίας.

Ποιος θα είναι ο ρόλος Βρετανίας και Γαλλίας

Ηγετικό ρόλο στο σχέδιο έχουν αναλάβει η Βρετανία και η Γαλλία, που συγκροτούν την αποκαλούμενη «συμμαχία των προθύμων». Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων μπορεί να γίνει μόνο με την υποστήριξη και την κάλυψη των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό πακέτο βοήθειας περιλαμβάνει χρήση δορυφόρων για επιτήρηση μιας πιθανής εκεχειρίας, συστήματα ραντάρ και αεροπορική υποστήριξη, ενώ η Ευρώπη θα αναλάβει την κύρια ανάπτυξη στρατευμάτων, πιθανώς δεκάδων χιλιάδων, αναφέρουν οι FT.

Η Ουάσιγκτον, ωστόσο, ζητάει σαφείς δεσμεύσεις από τις ευρωπαϊκές χώρες για αποστολή στρατευμάτων. Παράλληλα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να στείλει αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία.

Στελέχη του Πενταγώνου και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εκφράζουν επιφυλάξεις, φοβούμενοι ότι μια τέτοια δέσμευση θα μπορούσε να παρασύρει τις ΗΠΑ σε μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ πιέζει Κίεβο και Μόσχα να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο τα αγκάθια παραμένουν. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιμένει ότι πρέπει να συμμετάσχει και η Ρωσία στις εγγυήσεις, κάτι που το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά.

Σχέδια που συζητούνται στις Δυτικές πρωτεύουσες προβλέπουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη υπό επιτήρηση ειρηνευτικών δυνάμεων τρίτης χώρας, ενισχυμένα ουκρανικά σύνορα με εκπαίδευση και εξοπλισμό από το ΝΑΤΟ, καθώς και μια ευρωπαϊκή δύναμη αποτροπής βαθύτερα στο ουκρανικό έδαφος, με την υποστήριξη αμερικανικών μέσων από τα μετόπισθεν.