Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Η επίμονη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, με συνεχείς δηλώσεις και υπονοούμενα για ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

«Δεν δεχόμαστε άλλη πίεση, δεν δεχόμαστε άλλα υπονοούμενα, ούτε φαντασιώσεις περί προσάρτησης. Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και στις συνομιλίες, αλλά αυτά πρέπει να γίνονται μέσω των κατάλληλων διαύλων και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Νίλσεν σε ανάρτησή του στο Facebook, εκφράζοντας την ξεκάθαρη αντίθεση της κυβέρνησής του στις προθέσεις της Ουάσινγκτον.

Η ένταση αυξήθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου για ενδεχόμενη επέκταση αμερικανικών παρεμβάσεων και σε άλλες χώρες, ο Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλουμε απολύτως τη Γροιλανδία».

Η νέα δήλωση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε έντονη αντίδραση και από την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, η οποία επισήμανε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσαρτήσουν καμία από τις τρεις χώρες που αποτελούν το Δανικό Βασίλειο».

Ο Τραμπ, σε πολλές προηγούμενες εμφανίσεις του, έχει τονίσει ότι η Γροιλανδία, που ανήκει διοικητικά στη Δανία αλλά διαθέτει εκτεταμένη αυτονομία, θα έπρεπε να ενσωματωθεί στις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η στάση αυτή φαίνεται να εντείνει τις εντάσεις στις διμερείς σχέσεις, προκαλώντας πολιτικό σάλο στη Δανία και αντιδράσεις από τη γροιλανδική ηγεσία.

Με πληροφορίες από: Reuters