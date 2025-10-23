Η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα στο σωφρονιστικό κατάστημα Λα Σαντέ, μετά την απειλή σε βάρος της ζωής του Νικολά Σαρκοζί από κρατούμενο.

Όπως δείχνει το βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ένας τρόφιμος της φυλακής Λα Σαντε «υποδέχεται» με απειλές τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος από προχθές εκτίει 5ετή ποινή κάθειρξης.

«Στις 22 Οκτωβρίου 2025, η εισαγγελία του Παρισιού ενημερώθηκε από τον διευθυντή των φυλακών La Sante για ένα βίντεο που κυκλοφορούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς βιντεοσκοπημένο από έναν κρατούμενο, στο οποίο εξαπέλυε απειλές κατά την άφιξη του Νικολά Σαρκοζί στις εγκαταστάσεις», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωση που έστειλε μέσω email στο Reuters.

Στα πλαίσια της έρευνας, ανακρίθηκαν 3 κρατούμενοι – οι οποίοι τέθηκαν υπό αυξημένη αστυνομική επιτήρηση – και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 70χρονος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεκλογική εκστρατεία από τη Λιβύη.

Στο επίμαχο βίντεο, ο κρατούμενος φωνάζει στον Σαρκοζί και του λέει: «Θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι, τα ξέρουμε όλα, Σαρκό. Επιστρέψτε τα δισεκατομμύρια δολάρια…»

🇫🇷⛓️ FLASH INFO INSOLITE Un détenu de la prison de la Santé interpelle Sarkozy depuis sa cellule. « On va venger Khadafi, on est au courant de tout, Sarko. Rends les milliards de dollars.. » pic.twitter.com/Spk6ITI8XB — Citizen Média 🗞️ (@CitizenMediaFR) October 21, 2025

Παράλληλα, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και άλλα βίντεο από την πρώτη νύχτα του Σαρκοζί στη φυλακή, η οποία ήταν «τρομακτική» σύμφωνα με τους δικηγόρους του.

Κρατούμενοι φώναζαν συνεχώς στον πρώην Γάλλο πρόεδρο παρενοχλώντας τον και εμποδίζοντάς του να κοιμηθεί, απειλώντας τον ότι θα εκδικηθούν τον εκλιπόντα Λίβυο ηγέτη.

«Ω Σαρκό, π@@@@νας γιε, ξύπνα! Σκότωσες τον Καντάφι …»

⭕️🇫🇷 Former french president Nicolas Sarkozy was stopped from sleeping by several french inmates, saying they would avenge the late Libyan leader Gaddafi. “Oh Sarko, you son of a wh*re, wake up! You killed Gaddafi …” https://t.co/jO5qkBO3cd pic.twitter.com/faCSTk2AsL — MenchOsint (@MenchOsint) October 22, 2025

Την ίδια ώρα, για την προστασία του πρώην προέδρου, δίπλα στο VIP κελί του Σαρκοζί έχουν τοποθετηθεί δύο αξιωματικοί ασφαλείας, επιπλέον των μέτρων που εφαρμόζονται από τη διοίκηση των φυλακών, «λόγω της θέσης του και των απειλών εναντίον του», όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές.

Πρόσφατα, ο Julien Fischmeister από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η Λα Σαντέ – αν και υπερπλήρης – ανακαινίστηκε πρόσφατα και έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και στην πτέρυγα VIP, ο Fischmeister προειδοποιεί ότι η φυλακή θα μπορούσε να είναι μια «ανησυχητική εμπειρία» για τον Σαρκοζί.

Ως πρώην πρόεδρος με σκληρή στάση απέναντι στο έγκλημα, κάποτε αναφέρθηκε στους νεαρούς που εξεγέρθηκαν στα προάστια ως «αποβράσματα», απειλώντας να τους «καθαρίσει» με ισχυρές «αύρες» νερού της αστυνομίας.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος κρατείται σε μια απομονωμένη και ειδικά προστατευόμενη πτέρυγα της φυλακής.

Δεν απολαμβάνει ειδική μεταχείριση και έχει καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – X

Επιμέλεια: Πέτρος Πετρόπουλος