Ο ρωσικός ιμπεριαλισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη και το να το αμφισβητείς αυτό είναι ανεύθυνο, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ από τη Σλοβακία, όπου ο πρωθυπουργός της επέκρινε την προσέγγιση της Δύσης στο θέμα της Ουκρανίας.

«Η μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία στην ήπειρό μας προέρχεται από τη Μόσχα. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη είναι ο επιθετικός ιμπεριαλισμός του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κατά τη συνάντησή του με τον Σλοβάκο ομόλογό του Γιουράι Μπλάναρ.

«Το να αμφισβητεί κανείς αυτά τα γεγονότα δεν είναι μόνο έλλειψη αλληλεγγύης, αλλά θα ήταν απλώς ανεύθυνο».

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, αυτό περιλαμβάνει και τη διακοπή του εφοδιασμού με ενέργεια από τη Ρωσία.

Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να «σταθούν ενωμένοι» σε αυτό το θέμα, είπε, απευθυνόμενος στον Μπλάναρ.

Η ΕΕ δεν μπορεί να αντέξει να έχει μεμονωμένα κράτη μέλη που να εμποδίζουν τη λήψη μέτρων όπως οι κυρώσεις, πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Πρέπει να ασκηθεί «μεγαλύτερη πίεση» στη Μόσχα, καθώς «η Ρωσία δεν δείχνει καμία προθυμία να συνάψει ειρήνη», ενώ η Ουκρανία, από την άλλη πλευρά, έχει «δηλώσει επανειλημμένα την προθυμία της» να τερματίσει τον πόλεμο, ανέφερε ο Βάντεφουλ.

Ο Μπλάναρ επισήμανε από την πλευρά του ότι, για τη Σλοβακία, η σταδιακή απομάκρυνση από τη ρωσική ενέργεια που απαιτεί η Γερμανία θα ήταν δύσκολο να επιτευχθεί λόγω της αλληλεξάρτησης που υπάρχει εδώ και δεκαετίες.

«Η Σλοβακία έχει οικοδομήσει ολόκληρη την υποδομή της με βάση τις ρωσικές προμήθειες ενέργειας», είπε, προσθέτοντας ότι η διακοπή αυτών των δεσμών θα προκαλούσε «τεράστια προβλήματα» και δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί από τη μία μέρα στην άλλη.

Η Σλοβακία εργάζεται για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών της προμηθειών, τόνισε, για παράδειγμα μέσω του φυσικού αερίου από την Αλγερία. Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για μια εναλλακτική διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου μέσω του αγωγού της Αδριατικής από την Κροατία, αλλά η χωρητικότητά του είναι ανεπαρκής, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Σλοβακία, υπό την ηγεσία της αριστερής-εθνικιστικής κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, έχει αμφισβητήσει την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο που ξέσπασε μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Ο Φίτσο διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, μεταξύ άλλων μέσω συναντήσεων με τον Πούτιν, και έχει έρθει σε σύγκρουση με την ΕΕ σχετικά με τα μέτρα για τον τερματισμό των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, τις οποίες η Μπρατισλάβα χρειάζεται ακόμη.

Αυτό τον μήνα ο Φίτσο επέκρινε τους πολιτικούς της Δύσης χωρίς να τους κατονομάσει για την πρόθεσή τους να πυροδοτήσουν σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, μετά μια «αποτυχημένη» στρατηγική για την ήττα της Μόσχας.

Είπε επίσης ότι η Ευρώπη βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στον πόλεμο και ότι επιθυμεί να κρατήσει τη Σλοβακία μακριά από τη σύγκρουση

Ο ίδιος είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι δεν πιστεύει ότι οι εταίροι θα στείλουν στρατεύματα για να βοηθήσουν την Σλοβακία σε έναν πόλεμο. Ο Φίτσο είπε ότι θα προτιμούσε την ουδετερότητα αλλά δεσμεύεται από το ότι η χώρα του είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Βάντεφουλ: «Το να βάζεις εμπόδια στις Βρυξέλλες είναι αυτοκαταστροφικό»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης της Σλοβακίας επέκριναν τον Φίτσο επειδή έθεσε υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση της Σλοβακίας στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε σήμερα ότι τα κράτη πρέπει να βασίζονται στις εγγυήσεις ασφάλειας και ότι η αμφισβήτηση της αποτρεπτικής ικανότητας του ΝΑΤΟ θέτει «όλους μας σε κίνδυνο».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι η ΕΕ είχε ήδη υποστεί μια «συστηματική παρεμπόδιση» από την Ουγγαρία υπό τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, η 16ετής διακυβέρνηση του οποίου έληξε με την εκλογική του ήττα νωρίτερα φέτος. Ο Όρμπαν είχε συχνά εμποδίσει τη λήψη μέτρων της ΕΕ κατά της Ρωσίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης της Σλοβακίας επέκριναν τον Φίτσο επειδή έθεσε υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση της Σλοβακίας στη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι τα κράτη πρέπει να βασίζονται στις εγγυήσεις ασφάλειας και ότι η αμφισβήτηση της αποτρεπτικής ικανότητας του ΝΑΤΟ θέτει «όλους μας σε κίνδυνο».

Η Σλοβακία, νωρίτερα φέτος, αποφάσισε — μαζί με την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία — να μην συμμετάσχει σε δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία, ενώ στο παρελθόν έχει καθυστερήσει την επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω ενεργειακών πολιτικών.

Ο Βάντεφουλ δήλωσε ότι «οι αποκλεισμοί στις Βρυξέλλες αποδυναμώνουν την ΕΕ».

«Τελικά, αυτό βλάπτει περισσότερο από όλα εκείνον που προβαίνει στον αποκλεισμό», είπε.