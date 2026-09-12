Ρώσος αξιωματούχος θα συμμετάσχει σε σύνοδο της G20 για την ενέργεια, στο Χιούστον την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχτηκαν τον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Άντον Σιλουάνοφ σε σύνοδο των χωρών της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Ήταν η πρώτη φορά που υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας συμμετείχε στη σύνοδο προσωπικά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η Υπουργική Σύνοδος για την Ενεργειακή Επάρκεια της G20 θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη με τη συμμετοχή Αμερικανών αξιωματούχων μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου Τζάροντ Έιτζεν. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει ποιος θα μετάσχει στη σύνοδο από τη Ρωσία.

Αξιωματούχοι του τομέα της ενέργειας από την Ευρώπη και την Ασία αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανεξαρτητοποιηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αποδυναμώνονται, καθώς οδεύει προς τον χειμώνα με ασυνήθιστα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου, δήλωσαν ελεγκτές της αυτόν τον μήνα.

Παρά το κεντρικό θέμα της συνόδου, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στο Ιράν έχουν καταστήσει την ενεργειακή ασφάλεια θέμα ανησυχίας για πολλές χώρες. Η τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ σημείωσε ρεκόρ ξεπερνώντας τα 6 δολάρια το γαλόνι αυτή την εβδομάδα, τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ η κατασκευή κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ επιβαρύνει τις παροχές ενέργειας.