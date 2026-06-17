Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των G7 «πιάστηκαν» από ανοιχτό μικρόφωνο να συντονίζουν με άκρως προσεκτικό τρόπο μια συνάντηση, όπως φαίνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα το κανονίσουμε αυτό» – Ο διάλογος που προκάλεσε αίσθηση

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, οι δύο ηγέτες ακούγονται να ανταλλάσσουν χαιρετισμούς, με τον Μακρόν να ρωτά τον Ζελένσκι για το ακριβές πρόγραμμα των μετακινήσεών του. Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι ο χρόνος του είναι περιορισμένος, καθώς την Πέμπτη πρέπει να βρίσκεται στις Βρυξέλλες.

Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στο αν θα υπάρξει κατ’ ιδίαν επαφή με την Ουάσιγκτον:

Ο Μακρόν ρωτά αν έχει οργανωθεί κάποια «διμερή…» και ο Ζελένσκι απαντά αμέσως, χαμηλώνοντας τη φωνή του: «Με τον πρόεδρο Τραμπ;».

Αμέσως μετά, οι δύο άνδρες συνέχισαν να μιλούν ψιθυριστά για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα. Όπως φαίνεται προσπαθούσαν να αποφύγουν να γίνουν αντιληπτές οι λεπτομέρειες της συζήτησής τους .

Ο Μακρόν επανήλθε σε κανονική ένταση, λέγοντας απλώς: «Εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό».

Λίγο αργότερα, ο Μακρόν αναφέρθηκε σε επερχόμενη συνάντηση των G7, προτού εκείνος και ο Ζελένσκι χαμηλώσουν ξανά τη φωνή τους.

Δείτε το Βίντεο:

A hot mic at the G7 caught Macron urging Zelensky to extend his stay at the summit. Zelensky told him he needed to return to Brussels. When Macron asked whether a one-on-one with Trump had been arranged, Zelensky appeared to say no – at which point both realized the mics were… pic.twitter.com/zuqGVJnpQV — Open Source Intel (@Osint613) June 16, 2026

Από το «διώξιμο» του Φεβρουαρίου στη συνάντηση της Τρίτης

Η ανάγκη για αυτή την κρυφή προετοιμασία φαίνεται να πηγάζει από τις τεταμένες σχέσεις των δύο ηγετών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πολύ πιο επιφυλακτικός και σκληρός απέναντι στο Κίεβο σε σχέση με τους υπόλοιπους ηγέτες της G7 (Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Μάλιστα, τον περασμένο Φεβρουάριο, μια ταραχώδης συνάντηση στον Λευκό Οίκο είχε λήξει πρόωρα και δραματικά, με τον Τραμπ να διώχνει ουσιαστικά τον Ζελένσκι.

Ωστόσο, η συνάντηση τελικά πραγματοποιήθηκε αργότερα την Τρίτη. Ο Ζελένσκι έσπευσε να αναρτήσει φωτογραφίες στο X , εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συζήτηση. Σύμφωνα με την ανάρτησή του οι προτεραιότητες της Ουκρανίας είναι περισσότεροι πύραυλοι αεράμυνας, άδειες για εγχώρια παραγωγή όπλων, πακέτο ενεργειακής υποστήριξης για τον χειμώνα και αυστηρότερες κυρώσεις στη Μόσχα, ενώ σύμφωνα με τον Ζελένσκι οι ΗΠΑ δήλωσαν έτοιμες να βοηθήσουν, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συζήτηση πως πιστεύει ότι η Ρωσία πρέπει να οδηγηθεί σε συμφωνία με την Ουκρανία.

Η γλώσσα του σώματος και ο ρόλος του Μάρκο Ρούμπιο

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος παρακολουθούσε στενά τη συνομιλία.

Η διεθνούς φήμης ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, ανέλυσε τα στιγμιότυπα για λογαριασμό της Daily Mail, επισημαίνοντας ότι η εικόνα δείχνει μια ήρεμη, συμβατή και ώριμη συζήτηση.

Οι δύο ηγέτες κάθονταν σε απλές καρέκλες, χωρίς γραφεία ή βοηθητικά αντικείμενα, γεγονός που υποδηλώνει αίσθηση ισοτιμίας.

Σύμφωνα με την Τζέιμς, η στάση αυτή θυμίζει τη σύντομη συνάντηση που είχαν τον περασμένο Απρίλιο στο Βατικανό, λίγο πριν από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Όσο για τον Μάρκο Ρούμπιο, η αναλύτρια σημειώνει ότι ο ρόλος του έμοιαζε με αυτόν του «τελετάρχη ή του διαιτητή», που εξασφάλιζε τις ισορροπίες.

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέα επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο πριν την ολοκλήρωση της Συνόδου.