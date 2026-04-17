Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 προειδοποιούν ότι είναι «επείγον» να περιοριστεί το οικονομικό κόστος που προκαλεί μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η σχετική τοποθέτηση έγινε στο πλαίσιο συνάντησης των υπουργών με τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών στην Ουάσιγκτον, όπου εξετάστηκαν οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα μέλη της G7 τόνισαν την «επιτακτική ανάγκη για μετάβαση προς μια διαρκή ειρήνη», επισημαίνοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποφυγή περαιτέρω οικονομικών αναταράξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.