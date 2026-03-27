Τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού και των υποδομών στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν ζητούν οι υπουργοί Εξωτερικών της G7, σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε σήμερα.

Όπως αναφέρουν, «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις ή για επιθέσεις κατά διπλωματικών εγκαταστάσεων».

Ταυτόχρονα, τονίζουν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν για «τον μετριασμό των παγκόσμιων οικονομικών κραδασμών που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες, όπως οι διαταραχές στις οικονομικές, ενεργειακές και εμπορικές αλυσίδες, καθώς και στις αλυσίδες εφοδιασμού λιπασμάτων».

Στο πλαίσιο αυτό, η G7 υπογραμμίζει την ανάγκη μόνιμης αποκατάστασης της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το ψήφισμα 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το Δίκαιο της Θάλασσας.