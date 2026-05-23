Η Τουρκία επιχειρεί ένα ακόμη βήμα θεσμικής κατοχύρωσης του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», μετατρέποντας μια ήδη επιθετικά διατυπωμένη στρατηγική αντίληψη σε νομοθετικό πλαίσιο κρατικής πολιτικής.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλούνται ευρωπαϊκά μέσα, δεν αποτελεί απλώς ρητορική κλιμάκωση αλλά μια προσπάθεια κανονικοποίησης διεκδικήσεων που αγγίζουν τον πυρήνα της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αμφισβήτηση της κυριαρχίας περισσότερων από 150 νησιών, με την τουρκική πλευρά να υποστηρίζει ότι η γεωγραφική εγγύτητα αυτών των νησιών στις μικρασιατικές ακτές περιορίζει τα δικαιώματά τους σε θαλάσσιες ζώνες.

Η λογική αυτή, που απομακρύνεται από τη διεθνώς καθιερωμένη ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας, επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τον χάρτη επιρροής στην περιοχή με όρους «μέσης γραμμής» μεταξύ ηπειρωτικών ακτών, υποβαθμίζοντας τον ρόλο των νησιωτικών σχηματισμών στη χάραξη ΑΟΖ.

Επικυρωμένες διεκδικήσεις

Η «Γαλάζια Πατρίδα», ένα δόγμα που τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε βασικό άξονα της τουρκικής ναυτικής στρατηγικής, αποκτά πλέον θεσμικό βάρος. Αν το νομοσχέδιο εγκριθεί, η Τουρκία θα ενσωματώσει σε κρατικό επίπεδο θέσεις που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν κυρίως ως στρατηγικές διεκδικήσεις ή στρατιωτικά δόγματα, δημιουργώντας νέα δεδομένα στην ήδη εύθραυστη ισορροπία του Αιγαίου.

Την ίδια στιγμή, η διαφωνία για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια παραμένει αγκάθι δεκαετιών.

Η Άγκυρα εξακολουθεί να θεωρεί μια τέτοια κίνηση πιθανή αιτία πολέμου, διατηρώντας σε ισχύ το casus belli που έχει διατυπωθεί από τη δεκαετία του 1990.

Η Ελλάδα, ως συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, επιμένει στο δικαίωμά της, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να την απορρίπτει, δημιουργώντας ένα νομικό και πολιτικό κενό που τροφοδοτεί διαρκώς την ένταση.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Οι συζητήσεις για πιθανή ύπαρξη ενεργειακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αναζωπυρώσει το γεωοικονομικό ενδιαφέρον μεγάλων δυνάμεων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, η προεκλογική και πολιτική ένταση τόσο στην Αθήνα όσο και στην Άγκυρα λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ρητορικής, με κάθε πλευρά να απευθύνεται και στο εσωτερικό της ακροατήριο.

Καμία αντίδραση από την Ε.Ε.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υπόθεση προκαλεί εμφανή αμηχανία. Από τη μία πλευρά, η Τουρκία παραμένει κρίσιμος εταίρος σε ζητήματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας. Από την άλλη, η κλιμάκωση των διεκδικήσεων στο Αιγαίο δημιουργεί ρωγμές στην ευρωπαϊκή συνοχή. Διπλωμάτες στις Βρυξέλλες κάνουν λόγο για μια Ένωση που δεν έχει ακόμη διαμορφώσει ενιαία στρατηγική αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης κρίσης μεταξύ κράτους-μέλους και στρατηγικού εταίρου του ΝΑΤΟ.

Η δημόσια αντιπαράθεση εντός ευρωπαϊκών θεσμών αναδεικνύει αυτές τις αντιφάσεις. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κατά καιρούς τοποθετήσει την Τουρκία σε κατηγορία «παραγόντων επιρροής» που δεν συνάδουν πάντα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ενώ άλλες φωνές, κυρίως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε κράτη-μέλη με ισχυρές οικονομικές σχέσεις με την Άγκυρα, επιμένουν στη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη αν ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές προσεγγίσεις εντός της ίδιας της ΕΕ.

Η Ισπανία, για παράδειγμα, έχει αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Τουρκίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και του εμπορίου, ενώ η Γερμανία διατηρεί μια πιο πραγματιστική, συχνά επιφυλακτική στάση, προσπαθώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια, τη μετανάστευση και τις διμερείς σχέσεις.

Αντίθετα, η Γαλλία εμφανίζεται πιο κοντά στις ελληνικές θέσεις, έχοντας ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική της συνεργασία με την Αθήνα, ιδιαίτερα στον αμυντικό τομέα.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής που έχει ενταχθεί στη διμερή συμφωνία Ελλάδας–Γαλλίας αποτελεί για την ελληνική πλευρά σημαντικό διπλωματικό και αποτρεπτικό εργαλείο.

Ο ρόλος του Ισραήλ

Στο ευρύτερο γεωπολιτικό παζλ προστίθεται και ο παράγοντας Ισραήλ. Η εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ ερμηνεύεται από την Άγκυρα ως περιφερειακή αναδιάταξη ισχύος που την αποκλείει από κρίσιμες ενεργειακές και στρατηγικές εξελίξεις.

Η τουρκική πλευρά κατηγορεί το συγκεκριμένο σχήμα ως αποσταθεροποιητικό, ενώ το Ισραήλ από την πλευρά του καταγγέλλει την Τουρκία για προσπάθεια περιφερειακής ηγεμονίας, σε ένα ήδη τεταμένο περιβάλλον από τη Γάζα έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι επερχόμενες διεθνείς συναντήσεις, όπως η σύνοδος του ΝΑΤΟ, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, όχι μόνο ως διπλωματικά γεγονότα αλλά και ως ενδεχόμενα σημεία αποκλιμάκωσης ή περαιτέρω έντασης. Ωστόσο, τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα επιμένουν ότι οι διμερείς τους διαφορές δεν επιδέχονται εξωτερική διαμεσολάβηση, διατηρώντας το πλαίσιο των σχέσεων σε μια εύθραυστη ισορροπία αποτροπής και ρητορικής αντιπαράθεσης.