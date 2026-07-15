O επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αναφορικά με το μέλλον των διμερών επαφών με την Ουάσιγκτον.

Πιο συγκεκριμένα ο Ιρανός αξιωματούχος κατέστησε σαφές ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραμείνει δεσμευμένη στο «Μνημόνιο Συνεννόησης» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η χώρα του δεν αποκομίζει τα συμφωνηθέντα οφέλη από αυτή τη διαδικασία.

Μέσα από τοποθέτησή του στο κανάλι του στην πλατφόρμα Telegram, ο Γαλιμπάφ υπογράμμισε ότι η εθνική ασφάλεια και τα κυριαρχικά δικαιώματα του Ιράν είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον έλεγχο και τη διατήρηση των ειδικών διευθετήσεων στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ. Με αυτόν τον τρόπο, η ιρανική πλευρά θέτει εκ νέου τις κόκκινες γραμμές της, συνδέοντας άμεσα τη βιωσιμότητα της διπλωματικής συμφωνίας με την ασφάλεια των θαλάσσιων περασμάτων της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Ιρανό πολιτικό, η προσέγγιση του Ιράν στον πόλεμό του με τις ΗΠΑ και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του θα πρέπει να βασίζεται στα εθνικά συμφέροντα, την εθνική ασφάλεια και μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Η Τεχεράνη δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις, εξήγησε.

Ταυτόχρονα ωστόσο, ο Γαλιμπάφ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. «Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό αλλά, μαζί με τον πόλεμο, είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων», ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. «Ο διαχωρισμός και η επιλογή είτε της διαπραγμάτευσης είτε του πολέμου ως μοναδικής λύσης είναι στρατηγικό λάθος», πρόσθεσε